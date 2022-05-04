01多聲道｜熔斷機制該「休眠」了

來到後疫情時代，與世界各大城市連通已是各地政府積極推動的一大施政方針，各航空公司也都樂意配合。畢竟大流行期間，各大城市的連通只剩下「藕斷絲連」，許多航線被迫停飛停航，造成許多人有家歸不得，有國回不了。



作者：陳文坪



回顧過去，港府不時對航空公司採取熔斷措施，造成了許多寒蟬效應，致使一些航空公司難以預估業務的發展而裹足不前，香港第五波疫情緩解後，港府除了放寬入境措施，也取消了歐美航空公司飛香港的禁令。

禁令取消但「緊箍咒」仍在

不過，禁令雖取消，但繫在航空公司頭上的「緊箍咒」卻沒有拿掉。因此，歐美航空公司還是遲遲沒有行動飛香港的航班。是因為港府還規定，航班上只有5人或總人數的5%入境時被驗出確診，航空公司就會被熔斷兩個星期，不允許在香港降落。

冠病大流行已經進入第三個年頭。世界各地對這一病毒的傳播，即便時不時有變種病毒出現，科學界、衛生專家對這一病毒已有更深入的瞭解與認識。與2020年春剛發生時各國所採用的封城鎖國相比，至今許多國家、地區都採取更科學化、更可持續性的管理方式來管控疫情。

正是如此，香港多位議員、包括一些商界領袖、醫學界教授都呼籲港府撤銷熔斷機制。特別是在目前疫情已可控的情況下，減少對航空公司的干預，以利香港人民回港，更多航班來回香港，確保香港繼續保持航空中心地位。

大流行超過兩年，對於冠病的發生從何而來？政治「口水戰」雖打了不少，但科學界、醫學界至今沒有定論。這也是為什麼不時有小報媒體誇誇其談與爆料病毒來自於「外星球」這一虛言。既然科、醫界對冠病的宿主或來源沒有結論，為何把責任歸咎於航空公司？這算不算合理？這又與航空公司有多大的關聯？

大家都知道，航空公司是在執行飛行任務。飛行安全是航空公司的首要與重要任務。航空公司是負責把旅客從A點載到B點，確保旅客安全抵達終點站。至於其它事務，航空公司應屬於「配合」性質。

防疫是政府與衛生部門的任務，非航空公司的首要事務。確保旅客有合法入境簽證，才能發放登記證，確保旅客必須持有效冠病檢測結果陰性，才獲准登機；登機後必須全程佩戴口罩，機艙裡不售賣食物、飲料等。這些才是航空公司的職責。旅客抵達終點站後，一組或多個人被檢測出冠病陽性病毒，就把責任算在航空公司的頭上，這是可商榷的。

標準莫衷一是 航空公司難配合

因為冠病檢測報告不是由航空公司出具的證明，是相關衛生、科學部門（有時是大使館）所指定的醫院/診所進行的檢測。即使有差錯，也是由出具證明的相關單位負責。把航空公司當成「代罪羔羊」是不合理的。

可以這麼說至今為止，檢測冠病並沒有一套統一的國際標準。各國都是依據自身對病毒的認知而設定。以Ct值來說吧，一些國家是以Ct38或更高為檢測標準，一些地區以Ct30為檢測依據。誰是正確的呢？正是如此，這也造就了一些旅客在A點所持的冠病是陰性報告，一天後飛到B點，檢測出現陽性結果。航空公司只能是「啞巴吃黃連」啊。

去年從新加坡回到廈門的一位中國國民，登機前已持有檢測陰性證明，到達廈門後檢測也是陰性，經過三個星期的酒店隔離，多次檢測陰性無疑。回到家後又居家健康管理七天沒出現問題。在第38天後，他的家人被檢測到帶有病毒而致使多地區封城。許多線民把責任歸咎於這位仁兄是在新加坡染病回國後的「零號」人物，對他來說實在是無辜，也不符合科學精神。航空公司是負責載送旅客，把客人被檢測到帶冠病陽性這一責任歸咎於航空公司，是不合理的。

來到後疫情時代，大流行會何時結束？會怎麼演變？精明的科學家、醫生都「毫無頭緒」。不過，各地政府都採取科學的態度而非人為主觀的因素來防疫防控。港府至今還實行的熔斷機制，已「不合時」，不符合航空業的發展，也是「損人不利己」的手段。日前，飛中國大陸多個城市的航空公司被熔斷，一張機票被炒到10萬至20萬元不等。受累的是誰？是那些急需回國的國民。

世界各地絕大多數已開放邊境，香港政府應該因勢利導協助航空公司從疫情中復蘇，讓更多航班飛往香港，而非加重航空公司的運營成本。這不但有利港人、也有利香港經濟復蘇，更有利香港保持國際航空中心地位。港府應該多聽取民意代表的心聲，也應多聽取醫學界的意見，結合國際現狀，作有利於香港航空業的發展，是時候讓熔斷機制進入「休眠」的狀態。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



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