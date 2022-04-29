01多聲道｜從新加坡回看香港的通關糾結

抗疫進入第三個年頭，海外許多國家已逐漸走出疫情陰霾。4月26日起，新加坡開放程度更是恢復至疫情前狀態。世界各大城市、東南亞地區都相繼對外開放中。



作者：陳文坪



綜合香港媒體報導，一部分港人對港府放寬防疫政策憂心忡忡 ，懷疑港府有意走「共存」；也有社論要港府對「外防輸入政策大改動 通關次序須先說清楚」的言論發表於報端。可見，港人還在糾結通關次序。實在令人匪夷所思。

第五波受控 開放成議題

回顧過去，港府對入境者採取比大陸較寬鬆的隔離政策，與大陸通關遲遲無法達成。港府因兩邊都不著岸而備受批評，被指一邊想著與大陸通關，防疫卻走「共存」之路。

今年一月，疫情在社區爆發，面對疫情來勢洶洶，醫療資源擠壓、護理工作混亂不在話下。但港府及時推行居家隔離措施、放棄全民核酸檢測，改為抗原快速自測，派送防疫包給市民，大大減輕了醫院、醫護人員的負擔。

經過三個月的全力抗疫，香港疫情已經受控，目前日確診降落到三位數的低位。定位國際城市的香港，港府一邊冀望與中國大陸儘早免隔離通關，另一邊卻也希望能與國際社會繼續來往。

港府宣佈從4月21日起放寬防疫措施，餐飲業允許更多堂食人數，商企也恢復營業、消閒娛樂也可進行，兩大主題公園迪士尼樂園、海洋公園也開放。面對國際社會的批評，港府也作出調整，取消先前的熔斷政策，允許更多航空公司來往香港，重新與海外各大城市聯通。香港居民與非居民入境者的隔離也一律縮短至7天。這是順應疫情受控而逐步開放，採取科學防疫。但卻遭到部分港人、政治人士的質疑。

「免疫屏障」有利開放

香港經歷Omicron疫情，也看到上海封城造成的亂象後，港人對「清零」的態度有了一定轉變。換言之，不像早前堅持要港府推行全員核酸檢測、社區清零政策。港大醫學院教授孔繁毅也指出，香港目前至少有400萬人感染，許多人都有抗體，已形成「免疫屏障」，也無須全員檢測，可以進一步開放。

從目前港府推行的防疫政策窺視，走「共存」方向與海外先行聯通是首要工作。不過，港府也沒有放棄與大陸通關的希望。但迫切性已有所緩解，因大陸多地不時也爆發疫情而封控。大陸官方雖堅持「動態清零」，但何時達到清零？時間表只是白紙一張。

香港在經歷第五波後疫情已經緩和，港人對冠病也有更多認識，醫療系統也更有韌性。走向開放是確保香港繼續保有國際中心地位的條件。如果港人還糾結於與誰先通關，那是自我設限；如果還繼續糾結於全員檢測社區清零，更是浪費有限資源。

港府調整防疫政策，港人從海外回港須隔離7天。非香港居民來港，以同樣的政策執行，部分人士卻有意見。難道港人回港不帶毒，而非港居民來港就會帶毒？這豈不是雙標嗎？

香港社會上還彌漫著一種「情意結」，就是一定要先與祖國通關，才方可考慮與國際通關。這是什麼思維？香港要繼續保持國際地位，與國際連通是必要的、更是必須的、也應是及時的。

新加坡共存並非躺平

面對後疫情時代，改變防疫策略，清零須付出高昂代價，轉向「共存」之路已是趨勢。這一政策是否不顧人民的衛生健康，是否向疫情「投降」的消極策略？那是一大誤區。以新加坡為例。新加坡採取走「共存」之路的防疫經驗，是一種積極的、可持續性的。讓人民走出疫情陰霾，走向正常生活，是科學防疫的方法之一。

回顧當初，許多民眾、海外一些媒體人都「炮轟」新加坡政府防疫是在「躺平」，放任疫情在社區傳播，危害人民生命，必將出現高死亡率現象。時間可以證明一切，結果卻恰恰相反，新加坡因冠病的死亡率不但是世界最低的國家之一，而且在防疫期間，人民生活沒有多大影響。4月26日起防疫除了室內保留戴口罩外，其它已恢復疫情前狀態。完成接種疫苗者入境新加坡免檢測、免隔離，夜場歌照唱、舞照跳。在這之前，新加坡更向全世界開放邊境。

現在，港府在防疫策略有所調整，是基於香港防疫現狀，結合國際社會、大陸疫情防控的走向。即便轉向「共存」之路，這也是一種科學防疫。港人根本沒有必要糾纏開放的次序。

只要有利於香港的發展，而且是可持續性，都是積極的、可取的。至於是否需要與大陸先行通關，然後才與國際社會通關，那應該看疫情的受控情況。就如之前香港、新加坡兩地三次達成的「旅遊泡泡」，最終因疫情變化，不得不喊停一樣。如果當時成行，那與大陸先通關重要嗎？

同理，香港如果可以與國際社會先行通關，也是防疫的成果與里程碑。港人應以香港的福祉為宗旨，不必糾結於通關次序。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章標題為編輯所擬，原題為「港人何須糾結通關次序？」。



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