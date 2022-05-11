01多聲道｜凝聚民心共譜新篇章

2022年香港特區行政長官選舉已經圓滿結束，我們衷心祝賀李家超先生以高票當選香港特別行政區第六任行政長官人選，同時期望能帶領香港開啟新篇章。



來稿作者：鄧銘心、孔永樂



經過多年的政治紛爭、社會撕裂及新冠疫情，香港大多數市民都感到累了。特別是第五波新冠疫情令香港經濟陷入低谷，市民失去昔日的動力及朝氣。我們都希望新任特首能盡快帶領香港疫後重建，改善香港的社會民生，盡快衝出困境。誠然，香港具備不少獨特優勢，在國家的大力支持下，我們相信特區經濟及社會能夠迅速復甦。然而，新特首仍有一項相當重要的工程要做，這就是「人心工程」。自回歸以來，香港社會人心仍未完全回歸。香港疫後重建中，我們認為民心重建是最迫切但最難實施的一環。只要民心所歸，香港其餘問題的改革及重建亦會事半功倍。

政府的責任是要服務人民，管治者的義務是要團結社會的最大公因數，尋覓理性、和平、共融的出路，當中正需要一個能團結絕大多數市民利益，同時堅守政治底線，努力落實良政善治的領袖。為此，我們提倡政府設立「民心工程委員會」，目的旨在提高香港市民的身份認同，以愛國愛港愛家為基礎，發揮和而不同的所長，同為香港創新篇。

提倡設立「民心工程委員會」

「民心工程委員會」可配合現時民政事務局及香港十八區分區委員會、及地區團體等加強地區工作及服務。政府可邀請社會各界別人士參與，定期在區內與市民舉行對話會，並恆常地在區內調研及了解市民的所需所想，逐項列出民心工程「清單」。委員會運作形式，可參考一般政府委員會，例如撲滅罪行委員會、婦女事務委員會等等，既有局方的大會及秘書處作支援，也有十八區的地區委員會，提高參與度及認受性，合宜運用資源並落實有關工作。

工作方面，除了一般的資訊發放、舉辦參觀活動、教育工作等，可以進一步鼓勵大家跳出活動框框，引進新思維，例如在一些新界區的委員會，資源可以讓委員會做一些鄉村田野研究，與大學或民間組織合作，以市民的角度去了解各個原居民對於生活的看法，聽聽他們心聲，從而有系統地分析原居民的住屋情況，有否釋放土地的空間等，各處鄉村各處例，有的村民可能不希望賣地，但也有村民渴望賣地也不定，但至少透過委員會實地的關愛，讓村民甚至全港市民，感受到政府有誠意行出去傾聽，從而凝聚民心。日後能否買賣土地來發展，政府也可參考委員會的看法，同時市民也可以了解到，棕地發展的難易度。正如環保署是否批准某環評報告，都會參考環境諮詢委員會的意見一樣。

此外，現時政府正計劃重組民政事務局並改名為民政及青年事務局，「民心工程委員會」可在新的決策局內設恆常職位，並向年輕人、專業人士、新移民及少數族裔開放理性參與社會事務途徑。「民心工程委員會」既是決策局的一環，有相關權力去做服務，同時也可幫助政府提供意見，制定政策，使政策推行的時候，都能關顧民心所向。只要在堅決擁護國家及「一國兩制」的政治原則下，盡其所量地讓香港各界市民感受到國家的關愛，並充分發揮香港多元文化、了解民心、凝聚民心，從而彌合香港過去因政治紛擾所導致的撕裂及分歧。

中策組下設青研組

另一方面，為加強政府掌握民意，我們建議重設「中央政策組」，邀請專家學者商討如何重建市民對政府信心。重組後的「中央政策組」在每一個決策局中設有恆常研究部門，為各部門專門進行政策研究。「中央政策組」亦可設立青年研究組及民心工程研究組，為香港的青年政策及香港民心工程進行全面分析。近年來，香港面對不少大型示威動亂，社會騷亂平息後，政府需要仔細研究事情的前因後果，有必要訂造及落實一套妥善而恰當的處理方案，以確保社會有序恢復安穩，癒合社會撕裂，並讓大多數香港市民重見曙光、重現希望。

以上的建議只是香港疫後重建的其中一部分，香港還有深層次的房屋、醫療、教育及新經濟發展等問題需要改革。但我們希望政府能重視社會民生與民心，若市民能充分瞭解到政府當前的施政困境，並理解政府已經盡全力，無論多困難，市民亦將會積極配合政策的實施。

我們期望日後能與特區政府定期交流，為改善疫後重建香港而努力以赴，攜手向前，重拾昔日風采，讓香港重新出發！香港疫後要努力進行重建工程，期望各界人士能共同協助政府進行迫切的人心工程工作。

作者鄧銘心工程師與孔永樂博士是凝聚民心共同發起人。凝聚民心是由經民聯立法會議員梁美芬等多人聯合發起的平台，推動癒合社會工程。



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