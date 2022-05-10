現屆政府的最後50天　兌現承諾的最後50天

行政長官林鄭月娥周二（10日）出席行政會議前表示，已與候任行政長官李家超準備交接工作，其中一項重點工作將是重組政府架構，目前已有計劃把方案內容於下周提交行政會議討論。她表示現屆政府雖距離交接還餘下50天，但仍有大量工作要做。立法會主席梁君彥早前與李家超會面後，亦表示會盡力確保政府順利交接，未來一個多月的時間將處理政府架構重組的相關立法及額外撥款程序。



以目前立法會表現，它應該能毫無難度地處理本屆政府餘下的議程。但現屆政府要盡快審議的法案又何止政府架構重組？政府與立法會一方面表示有信心在現屆政府餘下日子前完成重組政府架構的審議工作，另一方面不少關乎民生保障的法例審議卻依然通過無期。檢疫病假法例還在法案委員會審議階段，幾年前提出的防「炒黃牛」實名法案甚至仍未完成草擬。如果政府與立法會在政府架構重組一事上確實都能快速如期完成相關工作，那我們難免要責問那些關乎民生福祉的社會政策何以就被無了期拖延，任由市民陷於長時間的等待。

5月9日，林鄭月娥與李家超商討交接工作後見記者。（鄭子峰攝）

不忘民生無小事

目前不少民生法案都仍然是「水中月、鏡中花」，沒有人能說清到底什麼時候才能把政策建議化成具體措施落實執行。稍為對立法會議程有點了解的市民都會知道，政府提出政策到通過落實往往有一段距離。舉個例子說，財政司司長陳茂波在今年2月的財政預算案中建議設立住宅租金稅項扣除措施，有關條例草案就一直拖延至本月初方正式刊憲，本周三（11日）立法會才能進行首讀程序，其後仍有待走過二讀、法案委員會審議、三讀以及刊憲等步驟。

另一條被拖延蹉跎的法案，是今年2月由林鄭月娥提出的修訂《僱傭條例》，把因遵守政府檢疫或隔離措施而缺勤的市民都納入可獲取法定病假及疾病津貼的範圍。修訂工作雖已召開法案委員會跟進，但至今仍有待立法會內務委員會和大會審議，因而對勞工染疫的保障亦將一再推遲。此等審議效率未如梁君彥所言高效，更反映出部份議員或者未能明白「民生無小事」的道理。重組政府架構固然涉及政府運作大事長遠發展，受到行政立法機關高度重視，可是港府、議會既然能夠承諾於本屆政府任期結束前完成審議並落實執行，同樣的力度為何不能放在保障民生的政策之上？

重組政府架構固然涉及政府運作大事長遠發展，一時之間難免受到行政立法機關高度重視，可是既然港府、議會能夠承諾於本屆政府任期結束前完成審議並落實執行，同樣的力度為何不能放在保障民生的政策之上？

趕交的不應是「功課」

而是兌現承諾

不論是政府架構重組定還是取消強積金對沖、落實檢疫勞工保障和增設住宅租金稅項扣除措施，都不應該被視為政府在任期臨結束前或是立法會在暑假休會期前急於求成的「功課」。尤其政府架構重組方案只是林鄭月娥今年年初匆匆提出，反觀各項民生政策和措施本來都是經過多年深思熟慮蘊釀而成，並且都是受到社會廣泛肯定和符合市民的需要，它們理應早作安排一一落實。假若為了趕在政府交接前氣急敗壞地確保架構重組完成，便在一些民生相關事宜放慢腳步，實質就是犧牲社會整體福祉來為官員、議員辦事不力「找數」，有違他們本身對市民的承諾。

況且這屆政府懶惰不懶惰，本來就不能只是看這50天的工作。例如本屆政府在2018年就承諾推行徵收「一手樓空置稅」等房屋政策措施，但這些承諾最終卻被無限期擱置，目前已難言有可能在今屆政府任期結束前獲得通過。

況且這任政府懶惰不懶惰，本來就不能只是看這50天的工作。我們都會記得本屆政府在2018年就承諾推行徵收「一手樓空置稅」等房屋政策措施，但這些承諾最終卻被無限期擱置，目前已難言有可能在今屆政府任期結束前獲得通過。（羅君豪攝）

政府換屆在即，我們期望來屆政府和立法會都可以謹記初心，時刻提醒自己是為了改善市民生活而服務香港。有沒有決心兌現自己曾作出的莊嚴承諾，都將被市民看在眼裡，而懶惰不懶惰市民更是心中有數。