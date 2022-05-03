忠誠愛國的建制派也要玩拉布？

「現在距離6月30日還有兩個月，如果立法會願意為市民、為勞工作出貢獻，我相信他們一定可以完成這件事，因為比這條條例複雜很多倍的完善選舉制度的條例，由提出到通過只花了44日，所以我們是見過這種效率。我亦希望和呼籲今日立法會各黨派、各界別代表的議員，要以勞工權益為依歸，盡快通過這條取消強積金『對沖』的條例。」特首林鄭月娥星期二（5月3日）說。



特首竟要呼籲立法會議員合作，乍聽之下還以為時光倒流，回到立法會尚有所謂「反對派」的日子。選舉修例在去年已經完成，今屆立法會議員全部都是愛國愛港、勤政為民，積極實現良政善治。對於取消強積金「對沖」這樣早應該做的條例，卻也有人諸般拖延，豈非怪哉？

議員：經濟下行、立法倉卒

4月立法會辯論《財政預算案》時，經民聯副主席、工業界議員吳永嘉提到，本港現時失業情況嚴重，政府應該暫緩取消強積金「對沖」，以降低企業經營成本。另外，立法會選委會界別議員陳曼琪則示，本港現時經濟下行，中小企仍處於水深火熱，因此要求政府暫緩取消強積金對沖的修例。她又以疫情下諮詢受限、企業無法充份為由，提出要有更多時間討論修例細節和影響，把條例草案延後至下一屆政府再處理。

同樣反對「倉卒」立法的，還有作為法案委員會委員的自由黨邵家輝。他指政府今年2月才向立法會簡介修訂安排，未有廣泛向工商界講解，並在報章撰文指「希望政府暫緩立法，先與持份者充分溝通，也寄語勞福局局長勿為趕在七月離任前交功課」。

若說經濟下行，就連勞工及福利局長羅致光也指出，取消對沖安排要到2025年才實施，現在的經濟狀況作為要求押後修例的原因，並沒有充份理據。至於「倉卒」論，更是令人啼笑皆非。早在梁振英任內，政府已提出以「劃線制」取消強積金對沖機制，並在卸任前建議用十年時間分擔僱主的部分額外遣散費或長服金開支，具體修例工作交由即將接任的林鄭月娥處理。

延後無理 良政為先

社會千呼萬喚，林鄭月娥政府終在今年2月提交條例草案，亦誠如她所說，「取消強積金『對沖』已在社會上醞釀超過十年，亦在立法會討論了很多次和得到廣泛支持」，而政府亦將「投入大量公帑協助僱主，特別是中小企，適應取消『對沖』後的情況」。故此，若說經濟下行及立法倉卒而要押後工作，不如說是相關議員只著重部份既得利益者，漠視同樣飽受經濟壓力的打工仔的需要。在時間上來說，立法會絕對可以在本屆政府任期結束前完成修例，若然因此而被拖延至下屆政府重來，那跟「玩拉布」可謂無異。

眾所周知，去年中央政府修改香港的選舉制度，是為了確保由愛國者治港，從而達致良政善治。換言之修例及愛國者治港是手段，良政善治才是目的，也等如說選舉修例必須要帶來成果，才算是真正發揮其價值所在。現屆立法會議員全部都是在新選舉制度下產生，他們有責任認識香港的失治問題，當中尤以經濟及社會結構的不公為甚，並支持能夠糾正問題的政策和法案。若然做不到此，他們不但要承受社會的質疑，甚至會連累了選舉新制的公信力。茲事體大，實在不容議員輕率其事。