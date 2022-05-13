01多聲道｜尹錫悅上任韓國總統　料傾向美國削弱中國

2022年韓國總統選舉中，保守派「國民力量」尹錫悅，以48.6%得票率，險勝取得47.83%得票率的進步派「共同民主黨」李在明，相距僅差0.77%。韓國朝野「變天」，當中「中國因素」所佔甚巨，2位候選人對中國政策迥異，得票率相差甚微，顯示社會對中國態度存在巨大分歧，亦暗示近半數選民對中國有所抵觸。



來稿作者：潘俊恩



存民間文化衝突 漸心理敵視中國

韓國與中國的民間意識形態矛盾，釀成抗拒中國的心理。老輩韓國人傾向尊重影響朝鮮半島數千年的中華文化，視中國為一個「和善的巨人」，並肯定中國為韓國出口商帶來的好處；但韓國年輕選民對中國存在敵對心理，從「東北邊疆歷史與現狀系列研究工程」、「中國威脅論」、孔子「韓國起源論」、「泡菜之爭」、「漢服與韓服服飾剽竊」，至「短跑道速度滑冰爭議」，對中國負面情緒逐漸提高，兩國文化矛盾釀成民間輿論衝突，一石激起千層浪，激發民族主義。《紐約時報》於2021年指出「20多歲、30多歲的這代人中，不喜歡中國的佔上風」；《中央日報》的調查顯示在美國與中國衝突中，超過65%受訪者支持美國，僅4%受訪者支持中國；韓國研究和韓國新聞雜誌聯合調查更顯示，中國成為韓國最不喜歡的國家，58%受訪者認為中國「接近邪惡」，僅4.5%認為中國「接近善良」。韓國民間對中國產生不信任感，普遍持負面印象，於心態上抗拒中國。

於是次選舉中，韓國「千禧時代」（「Y世代」）和「網路世代」（「Z世代」）選民的重要性舉足輕重。4,400萬選民中，年齡介乎20多至30多歲的年輕選民佔超過30%，對中國的敵視態度間接影響一貫親近中國的進步派「共同民主黨」李在明的選情，被政敵抨擊為對中國過份恭順。韓國與中國民間存在文化齟齬，增加兩國變化變化的不確定性，漸往敵視的軌道發展。

擬部署薩德系統 展對抗中國決心

文在寅就任總統期間，致力改善與朝鮮關係，以及推行與中國友好的外交政策。2016年，韓國於朴槿惠就任期間，接受美國協助部署薩德系統，應對朝鮮頻繁的飛彈威脅和核問題，中國則認為該系統雷達監測範圍達2,000公里，直接威脅其國土安全。文在寅就任總統後，於2017年下旬作出「不再部署薩德、不參與美國領導的全球導彈防禦系統、不建立包括日本在內的三邊軍事聯盟」的承諾，求圖安撫中國，恢復雙邊關係正常化。文在寅稱韓國要在美國與中國之間保持平衡，試圖在朝鮮議題上爭取最大利益，卻仍給予外界親近中國的形象。文在寅對中國的友好態度，讓韓國在面對亞洲民主國家傾向美國結盟之際，顯得朝秦暮楚。

對比之下，尹錫悅於選前主張添置薩德系統，目的重新「平視」中國。尹錫悅認為「只有確保先發制人的打擊能力，才能阻止戰爭」，希望透過於首爾添置1套薩德系統，與已部署在聖州郡東南空軍基地的6套薩德系統互為犄角，「重置」韓國與中國的雙邊關係，即「矯正」文在寅總統時韓國「和善的鄰居」形象，變成「相互尊重」的平等地位，心理上的自卑導致外交政策的強化。尹錫悅曾抨擊文在寅執政期間，「韓國遠離了長期的同盟美國，倒向了中國」，並承諾外交政策將脫離朝鮮半島的限制，強調與美國同盟的重要性，重啟雙方的軍事、科技和氣候等合作範疇。尹錫悅當選韓國總統，針對中國的外交主張將更為鮮明，展現制衡中國的決心。

傾靠攏西方陣營 圖弱化中國地位

尹錫悅當選韓國總統後，可預料將採取傾向美國的政策，削弱中國在東北亞的地位。尹錫悅於當選後的首場記者會中，重提加強韓國與美國戰略同盟的關係，與文在寅時主張的外交平衡有顯著差異。2021年9月，《韓國先驅報》指美國眾議院提交2022財政年度國防授權法案中，提及吸引包括韓國、日本和印度在內的國家加入「五眼聯盟」。「五眼聯盟」是美國、英國、紐西蘭、加拿大和澳大利亞5個英語圈國家組成的情報聯盟，於冷戰期間用於監視蘇聯及其東歐盟友。該法案用意在以共用機密情報作為誘惑拉攏韓國，擴充美國與韓國聯盟在印度及太平洋地區的影響力，韓國希望藉此制衡朝鮮，美國則希望藉此加強圍堵俄羅斯及其盟友中國，且有俄烏戰爭前車之鑑，存在試探中國底線的意圖。另外，從2022年2月的「四邊機制」看，除針對俄烏戰爭外，日後韓國亦將加強與美國、日本和印度抗衡中國的合作，意味即改善與日本關係，儘快在慰安婦和獨島等爭議尋求共識。在中國與美國競爭日烈的局勢下，即使韓國不加入「五眼聯盟」，亦將較傾向美國，旨在弱化中國在東北亞的地位，當然伴隨被美國利益綁架和失去貿易夥伴中國的風險。

韓國與中國建交踏入30週年，一直注視中國的崛起，一方面在文化上深受中國影響（小中華），以及在經濟上依賴中國出口，一方面在政治上與中國漸行漸遠，抗拒中國的影響力。尹錫悅當選韓國總統，日後將直接受到中國與美國競爭影響，競爭愈烈，韓國將更靠攏美國；關係放緩，或未能擺脫對中國的出口貿易依賴，韓國則有機會重回文在寅時期的平衡外交。

作者潘俊恩是城市智庫成員、立法會議員助理、香港中文大學政治與行政學系社會科學碩士。標題為編輯所擬，原文為「尹錫悅當選韓國總統，近半數抗拒中國故事」。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。