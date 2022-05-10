01多聲道｜文憑試走過十年　要旨在掌握系統

香港中學文憑考試（文憑試；HKDSE）迎來10週年壽辰，自2012年起作為莘莘學子踏入專上教育「入場券」的公開考試以來，對應試教育的討論不絕於耳。現實社會下，應試教育是「必要的罪惡」，因材施教能縮短學生的差距，重點在於掌握學習系統，用諸於社會。



來稿作者：潘俊恩



應試教育追求機會平等

應試教育切合考試制度，追求機會平等，向不同階層提供相對公平的競技平臺。自魏晉南北朝以來，九品中正制主觀遴選考生，衍生「上品無寒門，下品無士族」的弊端；唐朝科舉繼承隋朝分科考試，被稱為中國「第五大發明」，考試制度為選拔人才提供客觀指標，使「將相本無種」，催生應試教育。香港貧富懸殊，2016年的堅尼係數達0.539，為亞洲之最，容易形成跨代貧窮，造型惡性循環。與補償性原則的結果平等（Equality of Outcome）相異，考試制度為社會各階層提供晉升上流的機會，使機會平等（Equal Opportunity）。

應試教育能協助下一代更適應考試制度的框架，讓學子通往社會期望所謂「成功」的目標，即入讀大學，然後進入制度，改變制度。當然，否定應試教育者側重扼殺學習興趣云云，反駁忽略教育的意義。但是，該論者忽略社會配套的客觀因素。職場環境皆強調「唯學歷論」，若主張理想主義否定應試教育，而不思從社會環境改變，實在是本末倒置，甚至扼殺學子力爭上游的原動力。應試教育是社會「物競天擇，適者生存」的寫照，亦是學子追求機會平等的後盾。

文憑考試勝於大陸高考

文憑考試相對中國大陸的普通高等學校招生全國統一考試（高考），擁有更公平的門檻。高考因評分和錄取標準不一而備受抨擊，源於各地人口和教育資源差異巨大。河南省和山東省人口眾多，競爭激烈，故高考錄取分數線自然較高；西藏自治區人口稀疏，教育資源匱乏，故高考錄取分數線相對較低。這政策建基於人口資質和付出程度相同的假設上，認為人口較多或教育資源較多的省份，導致優異者比例較多，但這不能解釋中國作為世界人口最多和綜合國力名列前茅的國家，足球發展仍亟待改善的原因。

對比之下，文憑考試相對較公平，其撇除戶籍因素，不拘中國大陸考生報考，評分和錄取標準也跟香港學生相同，香港的大學躋身世界500強的比例，也較中國大陸的大學多，而且提供眾多選修科目且可以自由組合，滿足學生職業發展需求和興趣所在，較高考只分文科和理科，以及大學才確定職業方向而言，文憑考試顯然效率更高，更獲得280所遍佈17個國家的海外院校承認成績。值得留意的是，身處中國大陸的中國大陸籍考生，不能以文憑考試成績報讀中國大陸的大學，只能報讀香港或外國的大學；只有香港籍的考生才能以文憑考試成績報讀中國大陸的大學。文憑考試與高考同樣催生應試教育，但無論在機會平等、大學質素配套、科目多樣性和國際認可度上，均較高考優勝。

學生三分推動因材施教

文憑考試作為香港應試教育的終點，將學生劃分三類有助互相補足，儘量降低學習成效差異。撇除根據學生成績明確劃分班級以有效分配教育資源的爭議，在同一學習環境下，可以將學生劃分成三類：第一類：學習動機強且基礎強；第二類：學習動機強但基礎弱；第三類：學習動機弱且基礎弱。在日常的教學工作中，教師不乏教授課本知識和應試技巧。

第一類學生掌握相關內容的能力較其他兩類為高，日常學習已經不能滿足該類學生的需求，會於額外時間自行補習和操練試題，考試自然得心應手，教師無需過份操心其學習狀態，只需提醒考核重點即可；第二類學生大多不乏對學習的熱誠，惟未掌握基本知識，基礎薄弱，故重點在於將其學習系統化，協助學生根據個人情況，將考核重點重新組織屬於自己的體系，如將考試題型分門別類、背誦萬用寫作框架和自行製作筆記等等，有助消化考核內容，並鼓勵向第一類學生請教，在學習動機相若的情況下，有助帶動整體學習氣氛，在最短時間內提升成績；第三類學生大多處於自我放棄的狀態，缺乏自信導致損失學習動機，故重點不在速效提升學習成績，而首先在於激起學習興趣。教育學的建構主義學習理論（Constructivism Learning Theory）主張啟發學習，如提問較簡單的基礎問題，吸引注意，然後以難題刺激起其理性思維，促進尋求解決辦法，最後提升其成就感，並鼓勵其向第二類學生學習，進一步提升學習動機，再逐步補充基礎知識和應試技巧，而第二類學生在過程中亦能重溫基礎知識，相輔相成。將學生劃分三類並非以學習成績標籤化，而是透過互相補足，達致學習動機和成效上的正面循環，儘量減少應試教育下的犧牲品。

系統學習拼湊凌亂碎片

將學習系統化有助形成獨有的知識體系，配合應試教育。學校是社會的縮影，文憑考試亦是職場晉升指標的縮影，故重點不在學習學科知識，而在於「學習如何學習」（Learning How to Learn）。應試教育最大的特點是學習規律和系統，科目知識很大程度上服從於考試制度框架，當中包括出題趨勢、考試題型和應試技巧，不斷進行歸納、演繹和拓展，故於應試教育中掌握學習系統，等於在職場上掌握客觀晉升指標，亦等於在社會上掌握指定生存法則。能力高的學生善於透過認知過程（Cognitive Process），儲存及組織資料，形成知識結構（Cognitive Structure）。

文憑試中國語文科被稱為「死亡之卷」，於2024年的考試僅存卷一閱讀能力和卷二寫作能力。卷一閱讀能力除甲部可掌握的指定閱讀篇章（範文）外，乙部的閱讀能力考材（課外文章）是學生的墳墓，亦是考生能力的分野，指定閱讀篇章的考核不外乎斷句語譯、字詞解釋、寫作手法和課文內容四個部分，當中試卷會出現眾多變體，不斷轉換提問方式，但萬變不離其宗。教材最大的缺點就是缺乏系統教學，學習碎片凌亂；相反，若將教材劃分以上四個部分，則有效形成學習系統；至於課外文章提問的段落大意、表達效果和修辭手法，答題格式不外乎歸納、線索和情感，而短題目提問的矛盾、深意、主題、體悟、感受和「為甚麼」，則需額外提及經歷和情感的轉折，答題格式同上，答題關鍵字有「記述」、「描寫」、「借」、「象徵」、「抒發」、「表達」和「暗示」等等，以及各類情感的詞語。

卷二寫作能力甲部的實用寫作，考核的書信、評論、建議書、演講辭、報告和專題文章有其獨特的格式，措辭和組織亦各異，同樣是考核歸納資料和演繹見解的能力；至於乙部的命題寫作，常見的議論文是系統學習的經典代表，只需掌握角度、主題句和小總結，清晰表達論點、論據和靈活使用八種論證手法，以及交叉使用古、今、中和外的例子，配合首尾呼應的引論和結論，得分並不困難，上佳的時事評論亦與之一脈相承；抒情文的系統在於事、景、情、理、想和人六大元素，混合各類寫作手法而成的「考試作文」，惟日常教材並無系統教授寫作，配套不足使學生無所適從。中國語文科並不等於中國語文，前者是對考試制度的理解能力，後者是對知識的追求。文憑考試作為應試教育的成績表，需要將日常教學碎片組織成筆記系統，再將其千篇一律應用至考試。

文憑考試作為應試教育的一員，是現實社會追求形式主義的副產品。學子自幼便於成人設定的規則內學習，文憑考試只是社會諸多挑戰之一，掌握考試系統便等於掌握別人設立的生存系統，當然亦可以不服從社會既定規則，另闢蹊徑，前提是需要掌握另類的成功之途，如投資、家族生意和依親等等，歸根究底也離不開「系統」，雖然殘酷，但卻現實。所謂「現實合乎理性」，文憑考試催生應試教育，有利增加社會流動性，使機會平等，符合人類競爭和進步的客觀規律，因材施教能儘量收窄學生差異，當中的系統有跡可尋。

作者潘俊恩是城市智庫成員、立法會議員助理、香港中文大學政治與行政學系社會科學碩士。



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