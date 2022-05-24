近日社會熱搜街市俊男，網民嚴選哪些檔販酷似明星，有市民特意到與真身求合照，甚至有廣告商邀約拍廣告。熱潮令逛街市成為話題，街市管理者看準追星熱潮乘勢宣傳街市，究其根本，是街市給一般人心目中也是中老年尋常人家工作，與俊俏的青壯年人進場形成對比，但街市本有條件吸引不同年齡階層、不同社會經濟背景群來謀生、營商、發展志向。



早年室內和露天街市給大眾的感覺是骯髒、灰暗、沉悶，故被光猛整潔、富宣傳技巧的超級市場搶走生意。在房委會拆售屋邨室內街市商場給領展後，領展積極翻新街市，要求街市乾淨衞生，而且引入外判集團管理者，同商戶推出速銷優惠，洗脫街市落伍形象。後來房屋署的新街市也仿效領展做法，把街市租予承辦商管理並分租。反而是食環署經營公營街市在進行一輪現代化，尤其是加裝冷氣系統和電梯等設施後，就沒有什麼改進。雖然街市形象和管理模式在變，但員工和消費者的背景變化有限，仍以消費能力不高的主婦和中老年人為主。

其實，街市也是可以給人初嘗工作和創業的理想地方，主要是租金成本較商場低，店舖業務又不需要太高學歷要求。數年前有人在元朗和大埔的食環署街市經營二手書店，後來一家結業，另一家搬到附近商場營業至今。也許二手書店業務較為偏門，較少受大眾注意，直到街市俊男湧現才打破大眾對街市的固有印象。

1. 周潤發（發哥）經常被網民在街上「野生捕獲」，2008年有次逛九龍城街市時，就被問對冰鮮雞的睇法。（無綫電視截圖）

明星面孔成焦點 食環署應乘勢推廣街市

當然，街市多元化也不是這麼容易。雖說街市租金較低，但領展和房委會旗下街市商戶不時因為不敵加租而離場，而前者亦傾向由承辦商擁有的零售商經營，個體戶的比例減少。另外，不少街市因為缺乏人流或疏於管理導致舖位長期空置，部分食環署街市淪為貨倉。街市變了「死場」，再廉租也難有人落腳。但同時，有關注團體去年召開記者會，指食環署競投制度有不公之嫌，只把少量空置街市檔位數目的不足兩成公開競投，有組織耍手段壟斷競投配額和刻意抬價，妨礙個體戶進場，造成街市寡頭壟斷，促請署方處理。食環署應審視競投機制，鼓勵個體戶投得業務，鼓勵創業和公平競爭。

署方亦在鼓勵創業之餘同時鼓勵創新，例如在招租時訂立條件，租金可以有優惠，但業務要有新意念和吸引人流。例如說，公眾街市經過翻新和增加衞生設施後，可以生產特色手工餅食，配以網上銷售，吸引區內和區外顧客。又例如署方把街方空置舖位打通，邀請五金店商戶在街市開班介紹裝修竅門，邀請家庭用品店與收納師合作提供整理雜物知識。現在營商流行聯乘，署方大可捕捉民眾需要，利用街市培育和實驗新意念。