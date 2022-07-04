習近平的發言其實何須解讀

國家主席習近平上周來港出席七一回歸慶典及新政府就職禮，無疑是對香港的重視及支持。這幾天建制陣營紛紛表示感謝，有的人強調習近平明顯表示中央政府將長期堅持落實「一國兩制」，又認為等同向香港派「定心丸」，說明「一國兩制」沒有五十年之限。這些話固然不是有錯，但難道此前「一國兩制」就值得憂慮期限問題嗎？



「五十年以後更沒有變的必要」，這句不是習近平上星期的發言，而是鄧小平說在35年前的話。1987年4月16日，鄧小平接見基本法起草委員會委員時，指出「香港在1997年回到祖國以後五十年政策不變，包括我們寫的基本法，至少要管五十年。我還要說，五十年以後更沒有變的必要。香港的地位不變，對香港的政策不變」，並且表示「按照『一國兩制』的方針解決統一問題後，對香港、澳門、台灣的政策五十年不變，五十年之後還會不變。」

一年之後，鄧小平在1988年6月3日再次強調，「五十年只是一個形像的講法，五十年後也不會變。前五十年是不能變，五十年之後是不需要變。所以，這不是信口開河。」故此「五十年不變」由始至終都不意味2047年是「一國兩制」的期限，我們過去亦曾指出所謂的2047年只是偽命題，既是對國家政策的不了解，亦是對「一國兩制」製造不必要的憂慮。

中央堅持「一國兩制」

習曾言「蘇州過後無艇搭」

或許有人會說，鄧小平的話不能夠反映當下的國策，尤其是2019年反修例風波或影響了中央政府的研判。若是這樣，他們應該看看2019年十九大四中全會的決定，十三個「堅持」和「完善」當中便包括了堅持和完善「一國兩制」制度體系，表明「『一國兩制』是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉」，要堅持「全面准確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」。堅持「一國兩制」就跟堅持「中國特色社會主義制度」、堅持「黨的領導制度體系」一樣，屬於十三個「堅持」之一，各界對中央堅持「一國兩制」的決心又何須再有懷疑？

從任何角度看，習近平上周發言中加上了一句「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」就是再一次對國策的重申，將五年前所說的「堅定不移，不會變、不動搖」換個方式再說一次。這就跟他今年七一表示希望香港能「不斷增強發展動能」和「切實排解民生憂難」一樣，嚴格來說都不是新話。五年之前，他就已經表示要「滿足香港居民對美好生活的期待」，寄語香港「聚焦發展這個第一要務」，「大家一定要珍惜機遇、抓住機遇，把主要精力集中到搞建設、謀發展上來」，連「蘇州過後無艇搭」也是當時已經提了出來的。

所以，中央政府對香港的政策方針，從來都是那麼明確而堅定，而中央對香港政府的期望（或者說是要求），也早已經表達出來。香港過去的迷失跌碰，歸根結柢或許只是一些人對問題視若無睹，對中央的三申五令充耳不聞。2019年後中央政府雷厲風行，展示出了對香港問題積極參與的一面。現在習近平親自來港將主要訊息用更直接的方式再說一次，坦白說已具體、清晰得到了不用再多加解讀、詮釋的地步，問題僅餘特區政府何時改革治理，以及何時交出成績。