香港回歸25周年，新一屆政府官員上任，國家主席習近平在新冠疫情仍然未息之此際來港，無疑代表着他以及中央政府對香港特區的高度重視。而從他周五（7月1日）的講話中，我們又能特別看出他對新政府的要求，直接地把治理改革的迫切性指明了出來。



對比起五年前的四個「始終」，也就是始終準確把握「一國」和「兩制」的關係，始終依照憲法和基本法辦事，始終聚焦發展這個第一要務，始終維護和諧穩定的社會環境，這次習近平的講話以四個「必須」和四個「希望」來貫穿。

四個「必須」包括必須全面準確貫徹「一國兩制」方針、必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一、必須落實愛國者治港和必須保持香港的獨特地位和優勢。可以說，四個「必須」是中央治港方針的說明和重申。過去幾年「一國兩制」曾經有變形走樣之危險，近年各界又關注香港特區的獨特性又會否被磨滅的時候，四個「必須」便是站在指導原則的高度闡明中央治港路線的堅持，亦是對近年治港政策的說明。

四個「希望」不只是希望

而四個「希望」以希望為名，要求為實。觀乎習近平希望着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難和共同維護和諧穩定，不難看出是對特區政府官員的要求。尤其第一個「希望」以治理水平為核心，直指「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」，等如他們是國家主席對香港四個「希望」的落實人。

對比起四個「必須」的高度，四個「希望」可謂相當接地，連希望市民住得更寬敞的話也明白地說了出來。相比起五年前習近平直陳香港「經濟發展也面臨不少挑戰」，「新的經濟增長點尚未形成」,今次四個「希望」中沒有用上「經濟」一詞，卻以「發展動能」、「創業的機會」等來說明之，可以說是將抽象的經濟概念化作具體的要求。類似的情況又可見於第四個「希望」雖然關乎社會和諧穩定，但一句「國家安全」都沒有提及，而是強調擁護「一國兩制」和守法的重要性。

治理改革以落實願景

在四個「希望」之後，習近平特別強調了青年人的重點，包括明言要「要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會」。雖然五年前習近平提及要讓青年「施展才能」、要做好「青少年的愛國主義教育」，但今次將青少年獨立而論，顯然是在對特區政府的青年工作提出更加高的要求。而這又不只關乎改組後新成立的民政及青年事務局，因既論及「學業、就業、創業、置業面臨的實際困難」，那其實也包括了教育局、商務及經濟發展局、房屋局等多個決策局，政務司司長和財政司司長均要負責。

國家主席既在疫情之下，即使只能兩日即日來回的局限下，也來港出席慶祝儀式及對新一屆政府開門見山地寄予重任，新上任的特首實應「積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」，帶領司局長以至行會成員、立法會議員等實現目標。習近平謂香港「不能亂也亂不起」，其實與此同時，香港人的美好生活「不能等也等不起」。