01多聲道｜誰有資格當新聞統籌專員？

行政長官及新班子早前亮相，大家對各個官員頗有期待和希望能夠在各項政策出現新風。而隨著行政長官辦公室幾個重要位置確立人選後，應對傳媒和主導輿論的兩個崗位，誰擔任新聞處處長及新聞統籌專員，讓各界關注。



外界和局中人普遍預期，林鄭月娥在任內不特別任命，是注意到未必適合推舉一名政務官擔任，而碰巧外籍副處長也適逢退休，一下子將新聞主任推上處長，再填補副處長和助理處長一職也不理想。但是，來到新一屆政府，行政長官盡快任命新聞處處長，有助統籌各個政策局的新聞發佈，全方位推動百日新政的公關活動和安排，同時，推動新聞處內部改革，讓系統和部門與時並進，而這絕對是政務官或是新聞官擔任最為合適和妥當。因此，筆者主要想集中討論，哪些人較合適和有資格擔任新聞統籌專員，而他/她又應該有什麼特質和強項？



來稿作者：張景宜



林鄭月娥任期內幾乎身兼多職，有時是行政長官，有時是署任局長，不少記者會和新聞發佈都見到她親身上陣。如果天下太平，百日無新事，這也許還好，但是遇著危機，大型事故和需要跨部門協作的事故，其實，特別需要一位新聞統籌主任在旁給予政策和公關建議。有時候，一個人多能幹，亦不可能同時思考政策，開會和應對傳媒。

新聞統籌專員要協調官員與媒體

香港傳媒精英雲集，單是電視台、報章、電台就有超過四十間，本地，內地和海外的傳媒人員約有近一萬人。新聞統籌專員的角色並非親自接見每一個，而是要從幾方面出發。首先，每個月需要為特首、局長和各個部門首長安排哪些總編輯和資深編輯碰面，要安排哪幾間內地和海外媒體接受訪問，推廣香港最新政策和發展到內地及世界民眾。

第二，新聞統籌專員需要與所有司長、副司長、局長的新聞秘書交流，掌握與傳媒溝通的日程，確保不會有一天幾個重要新聞發佈會，或是欠缺高角度統籌的資訊發放。舉例說，假如未來第三季開通與內地或海外通關，那天絕對不應該有其他重要議題搶奪了鎂光燈。很多時候，外界都會覺得這個職位只是負責對外事務，其實，統籌政府內部資訊溝通也同樣重要。

第三、新聞統籌專員一職，最理想是在私人機構的公關部門掘角，因為新聞處處長大有可能是政府中人，配以一位資深的公關界人士坐陣特首辦，可以把私人機構的經驗和策略帶進政府，這也是前幾任未曾試過的做法。新聞統籌主任一職有如企業公關傳訊總監，需要為領導層、董事會出謀獻策，人工和薪金也相若，年齡最理想是45歲以上，因為不論是人脈和經驗都匹配。

可重啟特首辦每日記者會

筆者認為不論是港鐵、國泰、發展商、馬會和市建局等的公關部主管都是頂級人才，他們在各自崗位可謂天天都要處理不同類型的危機，也要快速地提交應變方案，同時擁有豐富的經驗去處理媒體以及社交媒體的運作。既然現時已經找了公務員主理特首辦社交媒體策略，找到一名資深公關擔任新聞統籌專員，絕對是絕配。

最後，筆者建議新聞統籌專員和特首辦的團隊可以重新啟動每日在特首辦進行新聞發布會，讓各大駐守在西翼的媒體能夠每天掌握政府的最新政策和資訊，也有機會透過新聞統籌主任得知特首和各個問責官員的回應，這正正是全球各地首長辦公室的做法。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導，愛旅遊、美食及讀書。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。