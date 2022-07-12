01論壇．邵家輝｜堅持「一國兩制」是各方共同願望

國家主席習近平冒着疫情風險和風雨，親身前來香港慶祝回歸25周年，並發表重要講話，為香港未來發展送上「定心丸」。這篇講話的重中之重自然是表明「一國兩制」必須長期堅持，正如習主席所說，「一國兩制」符合國家和香港的根本利益。其中習主席用四個「必須」精闢總結了25年來香港「一國兩制」實踐的經驗和啟示，並用了四點「希望」表達對新一屆特區政府團結帶領社會各界實現良政善治、建設美好香港的期望。



來稿作者：邵家輝



但是自「一國兩制」提出以來，一直有人不看好乃至唱衰，其中有的人是不理解，有的人則是故意詆毀，就是不希望香港好、國家好。尤其是近年以來，香港經歷了不少風風雨雨，本地和西方對「一國兩制」的負面批評更趨激烈，說什麼自由港消失、普通法制度完結，甚或妄言「香港已死」。但是事實證明這些負評全都子虛烏有，完全站不住腳。

堅持「一國兩制」穩住國際投資者信心

習主席正是在這樣的背景下，來港進一步向全世界堅定、清晰地宣示「一國兩制」是好制度，必須長期堅持。事實上，這25來年，香港無論經歷各種危機最終都能轉危為安，而且在國家支持下，香港在國際上也一直能保持競爭優勢，足證「一國兩制」取得巨大成功絕非一句虛言。所以，堅持「一國兩制」其實也是各方的共同願望，習主席這番話可謂一錘定音，不但打碎了少數別有用心者的幻想，更重要的是打消了本地和國際上一些人的擔心，將一些港人和國際投資者對於今後香港法制、產權等方面的疑慮一掃而空，向世界宣示了香港將繼續維護自由開放規範的營商環境、保持普通法制度和暢通便捷的國際聯繫，使各方安心。

現在「五十年不變」的下半場正式開啟，香港也邁入了由治及興的階段，當前要做的就是充分利用好「一國兩制」的制度優勢，發揮香港所長、貢獻國家所需。習主席不僅肯定香港過去發揮連接祖國和世界的重要橋樑作用，更指示必須保持香港背靠祖國、聯通世界的獨特地位和優勢，以鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。所謂背靠祖國，就是要把握住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接各項國家戰略；所謂聯通世界，就是同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，只要發揮好香港這兩大得天獨厚的顯著優勢，就能夠不斷增強發展動能。

連日來，香港各界之所以要不斷學習習主席的講話，就在於其增強了港人在香港由治及興進程中對「一國兩制」的制度自信，增強了香港對融入國家治理體系和發展大局的道路自信，是香港未來實踐「一國兩制」的理論基礎和根本遵循。在未來，香港必然還會不斷經歷挑戰，或許又會出現迷惘的時刻，但只要我們理解必須堅持「一國兩制」，就不會再產生這樣那樣的疑慮，就會明白「一國兩制」50年不變是堅定不移的，不但50年不變，50年後亦不需要變，而香港自然也就能實現長治久安。

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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