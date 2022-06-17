01論壇．邵家輝｜「重工」思潮下香港應如何保企業穩經濟

2009年，當時美國三大汽車生產商當中的通用和克萊斯勒申請破產保護，是美國車企沒落的標誌性事件，不少分析認為美國汽車產業工會實力過大、工人薪酬和福利過高是最主要的原因。筆者仍記得當時有媒體採訪汽車工人，問他們對公司倒閉的看法，其中一個人說：「這不是我的錯！」的確，勞工希望有更好的待遇本身沒有錯，但是如果不顧資方的實際情況，盲目要求提升待遇，當公司倒閉時誰的損失更大？不知那位受訪的汽車工人後來又如何？



來稿作者：邵家輝議員



近年來，全球出現一種趨勢，企業和商人往往受到不同程度的污名化，勞資關係則被描繪成對立關係。「老闆都是剝削僱員的吸血鬼」、「企業經營不善不要賴環境」、「唯利是圖的商家倒閉最好」。類似的言論近年來在香港越來越常見，似乎商界越倒霉、勞工就越得益、經濟就越繁榮，但從美國汽車工人的遭遇來看，事實真的這樣嗎？其實保企業就是保勞工，更是保經濟！

勞工需要保飯碗

香港近年來勞工福利的保障大大加強，例如近日取消了強積金對沖，然後又開始商討上調最低工資。至於商界的反對聲音，例如長期封關之下經濟不景氣這個客觀事實，顯然並沒有得到應有的重視。近日有一間專注遊客生意的知名零食連鎖店結業，對於該企業的員工來說，是希望保住工作多一點還是希望取消強積金對沖多一點呢？

事實上，香港奉行資本主義是寫進基本法的，香港政府任何時候不應受輿論的影響，從而改變既定的大政方針。雖然香港政府經常將維護營商環境掛在嘴邊，但近年不斷增添勞工福利，反而對商界提出多時的輸入外勞等訴求置若罔聞，給人重勞工、輕商界的感覺。在維護營商環境方面，香港政府都應該堅定立場、作出平衡，健康的營商環境是香港構建資本主義社會不可或缺的基石。

勞資關係唇齒相依

個別勞方代言人將爭取勞工福利看作是正義的事業，但其實只不過為了維護部分人的既得利益而罔顧整體利益，例如拒絕輸入外勞就是目光短淺的保護主義，最終妨礙了香港資本主義的發展。由於外勞缺乏導致香港的人力成本居高不下，生活開支自然跟著水漲船高，全體港人都是輸家。反觀大量輸入外勞的新加坡，當地勞工成功實現了轉型升級，不但企業競爭力加強，員工的薪酬福利也隨之上升，而同時大量基層工作由外勞負責，從而壓低了人力成本，新加坡人高收入、低支出，幸福感能不提升嗎？

其實勞資關係唇齒相依，企業有盈利勞方自然一起獲益，企業出現虧損勞方必然一起遭殃，這是再簡單不過的邏輯。即使真的有個別企業不識大體，不願意與員工共同分享經營成果，無形的市場之手自然會令這些企業受到教訓，而不應由政府越俎代庖干預市場。

在維護營商環境方面，希望香港政府兼聽則明、說到做到，只有作為社會中堅力量的企業健康發展，才能上穩經濟、下保就業。如果香港的企業出現類似美國車企當年這樣的大規模倒閉潮，那麼整體社會在覆巢之下又焉有完卵？

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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