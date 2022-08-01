01多聲道｜MIRROR演唱會意外政府應對迅速　涉人為疏忽必須調查

本地男團MIRROR紅館演唱會由綵排到演出接連發生意外，日前更有大型屏幕墮下，致5人受傷，當中壓傷兩名舞蹈員，送院留醫，一人情況嚴重，另一人情況穩定。伴舞舞蹈員阿Mo（李啟言）他送院時雖清醒，但頭部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折情況，四肢癱瘓。他進行了兩次大手術，目前仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況暫未有大改善。而遠在多倫多的家人正回港探望，事件引起全港以至國際關注，世界各地媒體都有報道以及跟進事件，如路透社、Billboard、BBC、Variety等，巴西、瑞典等傳媒都有份報道，令事件成為國際大新聞。



來稿作者：高松傑



事件來得突然，我們市民也紛紛在網上集氣，為阿Mo祈禱打氣，希望他平安。筆者喜見特首李家超反應迅速，深夜發聲明並叫停演唱會，並要求不同政策局，包括文化體育及旅遊局和勞福局等火速徹查事件。以及提出三項重點工作，包括行動及調查要迅速、要全面廣泛處理事件、高層介入確保事件得到重視及妥當處理。

他表示因演唱會或類似表演活動在香港受到歡迎及支持，有很多觀眾，所以確保表演活動安全非常重要，包括對觀眾、表演者及工作人員，希望有關部門全面盡快調查事件，確保不再發生。最後更主動聯絡紅館重傷者家人抵港後安排探望，除了獲不少人大讚外，就連經常反政府的「連登仔」也激讚，指他反應快及非常人性化。

業界或依賴散工、外判

根據最新調查結果發現，是舞台裝置中一條鋼索斷開，導致大型屏幕墮下，對此，筆者對演唱會和大型活動也有相當的認知，我估計今次造成今次意外的原因很大機會是人為所致。第一，過去兩年多因為疫情，表演業界人才，為維生被迫轉行，有因開工不足導致技術生疏，甚至有公司因而只會就項目聘用散工頂替，專業實在存疑。第二，一些公司為賺到盡而慳到盡，採用一些不專業的外判公司，甚至可能自己內部抽調人手掉上。

第三，縮減綵排時間欠奉，各單位參與者根本未能掌握台上的凶險。第四就是最後的把關，根據紅館的表演場地租用指引，租用條件中訂明，若要在場地內用索具裝配或懸掛任何搭建物或器材，租用人須自費委聘經康文署核准的合資格專業人士在場監督下進行。工程完成後，按規定負責在場監督工程人士，須以書面向康文署證實是安全穩固。在事前主辦方、外判商及場地人員事也必會舉行技術會議，商討舞台設計圖、所用技術等文件，審視及清楚演出所有潛藏危險，是次意外反映最後把關不力或存在一些漏洞?

舞台意外一宗都嫌多，面對此等嚴重事故，筆者希望政府和業界持份者需要檢視現行相關的措施有否存在漏洞，確保未來所有演出都能在安全前提下進行，提供一個安全健康合理的環境給予一班追尋想的年輕人發展。雖然主辦單位MakerVille母公司電訊盈科主席李澤楷表示會承擔傷者的醫療費用，盡力提供協助，並會嚴肅跟進今次事故，但筆者也希望主辦方能夠給予傷者合理的賠償，以應付今後的生活需要。最後筆者誠心祝願阿Mo能夠吉人天相，早日康復，走出難關。

作者高松傑是香港再出發共同發起人、香港菁英會副主席、網絡紅人工作者協會創會主席、香港陽江青年總會副主席、就是敢言副主席、香港廣東青年總會常務會董。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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