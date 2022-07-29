確保演唱會安全　這些部門皆有責

男團MIRROR周四（28日）在紅館舉行第四場演唱會期間，大型屏幕突然墮下並壓傷舞蹈員，餘下八場演出取消。政府官員迅速反應，行政長官李家超在午夜發聲明慰問傷者，並指示康文署聯全面調查事件，檢視同類表演活動的安全要求，文化體育及旅遊局局長楊潤雄隨即亦發稿，稱成立小組調查意外成因以及跟進事件。



楊潤雄翌日（29日）視察現場後指出，大屏幕裝置兩條鋼索之一斷裂，康文署聯同勞工處、機電工程署和其他專家一起調查事故成因，調查工作初步需要數星期。他又稱康文署會再審視其他表演單位的舞台設置有否改善空間，避免舞台上再出現高危設施。一同見記者的勞工及福利局局長孫玉菡則稱會就表演者受傷進行搜證，會從有否職安健條例方向展開全面調查。

主辦方有責 政府亦要查找不足

演唱會出嚴重意外，主辦單位、承辦商、工程師等固然有責任，但多個政府部門其實同樣不無責任。紅館是康文署轄下場地，康文署在第四場演出前已曾回覆傳媒查詢，指「負責在場監督工程的註冊專業工程師以書面向署方確認舞台的搭建、安装，及器材的裝置均安全穩固」，並與勞工處人員向主辦單位提出一些改善意見。楊潤雄表示，其後表演安排有所改善。

今日（29日）中午12時，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光，在紅磡香港體育館大堂會見傳媒。（羅敏妍攝）

但所謂的改善還是阻止不了屏幕鋼索斷裂，令人質疑機電工程署有否一同檢視場地。翻查2017年藝人林敏驄演唱會綵排意外導致表演者受傷，機電署隨即派員檢查，翌日演唱會要延遲一小時開騷。MIRROR演唱會的意外多多，當中涉及機械天橋，若然機電署有一併檢查屏幕鋼索等其他的結構，有機會及早查出問題。

事故警醒機電和演藝人員安全最重要

楊潤雄既謂就事件責任追究到底，那麼政府各部門的不足自然也要查找。作為紅館管理者，康文署短期內將審視其他表演單位的舞台設置有否改善空間，避免舞台再現高危設施。署方應該有別於以往依靠收集和確認安全文件的做法，以實地監察等方式挽回表演業界以及公眾對場地安全的信心。署方可以訂下一至兩年的觀察期，期內沒有大型意外或疏忽後才回復以往做法。

至於機電工程署就更加可以多做一點。除了依靠文書工程師簽署文書證明裝置和用電安全外，當局亦要實地抽查關鍵裝置的性能和安全程度，減少演出業界在進行裝置工程時存有僥倖心態。

MIRROR演唱會事故不斷 (鄺鈺瑩攝)

至於勞工處，他們亦有空間介入以保障表演者，不論場地是否由康文署管轄。有受訪業內人士透露近年演唱會預算經常被刪減，故要減省綵排時數，以至適應舞台設計和燈光等的時間，危及幕前幕後工作安全。再者，舞蹈員本身是自僱人士，本身工作待遇就較一般受薪僱員遜色，但又要爭取演出經驗，故即使在綵排和演出過程感到場地有問題，很多時候只能「搵命搏」，冒險繼續演出。

就此，勞工處要主動接觸前線從業員，了解他們的需要和不滿，再拉攏製作商，爭取改善待遇。他們甚至可與康文署商討，研究是否要規定演唱會搭建舞台和場地與首場表演之間的日數，以預留充裕時間各工作人員熟習流程。

香港是演藝之都，第五波新冠疫情緩和之後演唱會一個接一個，台前幕後工作人員致力娛樂大眾之餘亦掙回失去的收入。MIRROR演唱會事故無疑重擊行業信心及氣氛，提醒了業界機電和人員安全至關重要，不能因為趕演出而退讓。政府必須做好表演場地的把關者和勞工權益的保障者。