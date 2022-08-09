韓國說明了中美角力的本質

美國眾議院議長佩洛西訪台觸發台海緊張局勢，解放軍上周連日包圍台灣諸島進行軍事行動引來各方關注。其中，美國與日本批評中國的做法是預期之內的政治表態，然而韓國卻對中美在台灣之間的拉扯顯得非常小心謹慎。



佩洛西一行在上周三（3日）結束台灣的行程後便轉飛韓國，不過韓國總統尹錫悅卻因休假而未能接見佩洛西等人，分析普遍認為這不尋常的決定是因為尹錫悅為避免與佩洛西見面時她會高調談及台灣問題，令中韓關係變得非常尷尬。尹錫悅這舉動與其在選舉時表現出傾向親美的立場似乎不太一樣，在韓國國內以至於國際間都引來了廣泛的關注和討論。

韓國總統尹錫悅卻因休假而未能接見佩洛西等人。

東亞局勢的客觀現實

尹錫悅避見佩洛西與他選舉時親美的形象不符，大大打擊了他在親美保守派選民中的民望，單從個人政治利益上看有一定的代價。韓國蓋洛普8月5日公布的最新民調中，尹錫悅的施政好評率已跌至24%，不滿度則達66%，其支持率也由6月最高峰的53%急跌至最近的24%。不過，從宏觀的客觀現實上看，他的決定並非不能理解。首先，尹錫悅的民望下跌已有好一段時間，主要是因為人事任免等內政問題引起公眾不滿，在佩洛西訪韓之一周他的支持度已跌至28%，因此不能將其民望低全歸咎於佩洛西這個因素。

而且，中日韓三國複雜的利益關係也基本上決定了韓國不太可能完全與日本站在同一陣線，或是全力支持台灣。韓國與日本產業存在很高的競爭性，自日本泡沫爆破後的30年間，韓國便在貨物出口上不斷佔領日本的市場，在很多主要領域更從日本手上奪得優勢，令近30年韓國經濟足以急起直追日本。1980年代，韓國的總出口只有日本約10%，但上周剛公布的數據顯示，韓國今年首5個月的出口貨物總值以美元計已達日本的95%，其中5月的出口更是歷史性的反超日本。出口成為拉動韓國成長的主要動力，韓國的人均GDP從1990年只有日本的26%至上年已接近87%，並很可能於未來5年內超越日本。

在這30年間，一些行業競爭上韓國搶奪了日本很大的市場，例如韓國三星在電子、手機等方面就成功打敗了日本Sony，還有韓國幾乎完全取代了日本的造船工業。日本的產業優勢只能維持在舊能源汽車及晶片設備。而台灣對韓國而言，更是在晶片代工行業的主要競爭者。韓國近年成功很大程度上依靠中國不斷增加的市場，2005至2010年間韓國對中國的出口每年幾乎以翻倍的速度增加，縱使近年韓國對華出口增長陷入停滯，但大陸已經成為韓國單一最大的出口地，佔總出口約四份一。從韓國的國家利益出發，韓國沒有什麼理由為日本和台灣而與大陸鬧翻。

中美之間小心平衡

韓國並不重視日本和台灣的利害，很大程度上與日本的表面友好也只是「給面子」美國，2019年日韓爆發貿易糾紛，就反映了美國也無法阻止日韓兩國的經濟競爭。但另一方面，韓國在安全上卻非常依賴與美國的軍事同盟關係，這也令韓國在東亞的局勢中角色非常之微妙。近年因為中美角力全面爆發，韓國在各方面也得小心處理自己在中美之間的定位。

韓國外長朴振本周訪華。

尹錫悅避見佩洛西很大程度上反映了韓國不想因為一些無謂的政治表態開罪中國，但這也不應理解為韓國對中國一面倒。尹錫悅另一邊仍未有向中國保證會否安裝薩德系統，是在國安問題上還留有談判空間。而美國近來倡議的美、日、韓、台的「晶片四方聯盟」（Chip 4），韓國亦非常小心取得平衡。韓國一方面想擴大與美在晶片行業上的合作，但與日本和台灣的競爭利害不可能因為美國介入便自動消失。因此，韓國一方面宣布將會參加Chip 4的預備會議，但也未作任何保證。尹錫悅近日便表示會基於韓國的國家利益決定是否加入，韓媒及分析也引述指韓方會儘量避免讓中國大陸以為韓國加入是想加入圍堵它的行列。韓國外長朴振本周一（8日）起程訪華重申支持「一個中國」，很可能就是要向中國解釋，避免雙方有所誤會。從韓國的立場可以看見，利益才是中美角力的關鍵。