佩洛西令台灣「贏」了什麼？

撰文：評論編輯室
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美國眾議院議長佩洛西周二（2日）晚順利訪台，很多台灣人認為大陸不向佩洛西專機動手是軟弱的表現，而中央之前高調作警告劃出底線也只是「打嘴炮」。然而，佩洛西著陸台灣並不是這場台海風波的結果，而只是一個開始而已。它到底會演變到什麼程度尚難斷言，但可以肯定無論怎麼台灣也是最大的輸家，沒有沾沾自喜的空間。

台灣沒有好處可言

戰爭沒有贏家，我們應該慶幸中美兩大國沒有擦槍走火，未至於令世界走上核戰。如果說佩洛西這次旅程有贏家的話，那充其量就是她本人而已。從政多年的她很可能將於今年中期選舉後完結議員生涯，在美國內又面對着內幕交易、丈夫吸毒等個人醜聞，這趟台灣之行無疑為她添上了反共反華的「英雄」色彩，也成功轉移了個人醜聞的視線。

佩洛西本人是這次台海危機的贏家（GettyImages）

但對於理應是事件主角的台灣，除了佩洛西幾句口惠實不惠的挺台宣言外，並沒有什麼實際好處。有些台灣人自我安慰指，佩洛西訪台成功向中共擺出了美台合作的強硬姿態，可以震攝大陸。先不論這種姿態到底能起到什麼具體作用，「以台制華」本來就是美國近年對華政策的核心，不管佩洛西是否訪台也好，美國也會通過擺出美台友好合作的姿態去挑釁中國。就好像在佩洛西訪台前，美國國會已經在討論加大對台軍售、將台灣正式納入「主要非北約盟友」（Major Non-NATO allies）等方案。

「關門打仔」成為政治現實

得不着什麼，台灣同時為了佩洛西這趟有名無實的旅程將付出沉重代價。大陸已馬上宣布解放軍在8月4日至7日全面包圍台灣進行軍事演習行動，劃下的六個軍事管制區中有數個更延伸到台灣所聲稱的領海範圍內。台軍如果膽敢回擊，那麼解放軍順勢全面開火，台灣根本沒有還擊之力。如果台軍不回擊，那所謂的「領空」、「領海」便盪然無存。無怪乎4日清晨解放軍軍機進入金門上空時，台軍只能發射信號彈作所謂驅趕，空域控制權已盪然無存。有一必有再，一次軍演之後就是反覆軍演，為了佩洛西的幾句空話，台方就將海空控制權拱手相讓。

佩洛西不只令台灣軍事安全洞開，也將令台灣經濟要為其付出沉重代價。由8月2日起，中共已宣布了多項對台的經濟限制措施，將來視乎情況可以繼續升級經濟制裁。台灣在經濟上高度依賴大陸，即使大陸不完全封鎖台灣島對外貿易，而只是切斷大陸與台灣的經貿關係、限制台商在大陸的經營，台灣的經濟已要蒙受難以估計的損失。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）8月3日就發聲明指出，佩洛西訪台對台商將造成巨大損失。

佩洛西訪台後，不論你說大陸是對台灣「關門打仔」，或是要將「台獨」勢頭撥亂反正也好，這些將成為新的政治現實。台灣為了一個將退休政客的幾句空話，在軍事和經濟上都同樣承受了這麼多額外的損失，試問怎麼還可以將「白事」當「紅事」辦呢？這種只逞口舌之快卻對現實嚴重誤判的想法，香港相信一點不陌生，甚至有點既視感。2019年社會動盪高峰之時，不是同樣有人為了外國所謂的支持或制裁歡呼，以為中央對香港沒有辦法？只怕當時的「今日香港，明日台灣」，將以大家想不到的方式到來。

外圍風險一波未平一波又起　香港要為經濟危機做好準備佩洛西一意孤行　局勢一去不返佩洛西訪台只是小把戲「死剩把口」的佩洛西｜于品海習近平說得清楚　還看拜登如何做如果佩洛西訪問台灣佩洛西訪台的挑釁不會打亂中國的步調
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