佩洛西令台灣「贏」了什麼？

美國眾議院議長佩洛西周二（2日）晚順利訪台，很多台灣人認為大陸不向佩洛西專機動手是軟弱的表現，而中央之前高調作警告劃出底線也只是「打嘴炮」。然而，佩洛西著陸台灣並不是這場台海風波的結果，而只是一個開始而已。它到底會演變到什麼程度尚難斷言，但可以肯定無論怎麼台灣也是最大的輸家，沒有沾沾自喜的空間。



台灣沒有好處可言

戰爭沒有贏家，我們應該慶幸中美兩大國沒有擦槍走火，未至於令世界走上核戰。如果說佩洛西這次旅程有贏家的話，那充其量就是她本人而已。從政多年的她很可能將於今年中期選舉後完結議員生涯，在美國內又面對着內幕交易、丈夫吸毒等個人醜聞，這趟台灣之行無疑為她添上了反共反華的「英雄」色彩，也成功轉移了個人醜聞的視線。

佩洛西本人是這次台海危機的贏家（GettyImages）

但對於理應是事件主角的台灣，除了佩洛西幾句口惠實不惠的挺台宣言外，並沒有什麼實際好處。有些台灣人自我安慰指，佩洛西訪台成功向中共擺出了美台合作的強硬姿態，可以震攝大陸。先不論這種姿態到底能起到什麼具體作用，「以台制華」本來就是美國近年對華政策的核心，不管佩洛西是否訪台也好，美國也會通過擺出美台友好合作的姿態去挑釁中國。就好像在佩洛西訪台前，美國國會已經在討論加大對台軍售、將台灣正式納入「主要非北約盟友」（Major Non-NATO allies）等方案。

「關門打仔」成為政治現實

得不着什麼，台灣同時為了佩洛西這趟有名無實的旅程將付出沉重代價。大陸已馬上宣布解放軍在8月4日至7日全面包圍台灣進行軍事演習行動，劃下的六個軍事管制區中有數個更延伸到台灣所聲稱的領海範圍內。台軍如果膽敢回擊，那麼解放軍順勢全面開火，台灣根本沒有還擊之力。如果台軍不回擊，那所謂的「領空」、「領海」便盪然無存。無怪乎4日清晨解放軍軍機進入金門上空時，台軍只能發射信號彈作所謂驅趕，空域控制權已盪然無存。有一必有再，一次軍演之後就是反覆軍演，為了佩洛西的幾句空話，台方就將海空控制權拱手相讓。

佩洛西不只令台灣軍事安全洞開，也將令台灣經濟要為其付出沉重代價。由8月2日起，中共已宣布了多項對台的經濟限制措施，將來視乎情況可以繼續升級經濟制裁。台灣在經濟上高度依賴大陸，即使大陸不完全封鎖台灣島對外貿易，而只是切斷大陸與台灣的經貿關係、限制台商在大陸的經營，台灣的經濟已要蒙受難以估計的損失。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）8月3日就發聲明指出，佩洛西訪台對台商將造成巨大損失。

佩洛西訪台後，不論你說大陸是對台灣「關門打仔」，或是要將「台獨」勢頭撥亂反正也好，這些將成為新的政治現實。台灣為了一個將退休政客的幾句空話，在軍事和經濟上都同樣承受了這麼多額外的損失，試問怎麼還可以將「白事」當「紅事」辦呢？這種只逞口舌之快卻對現實嚴重誤判的想法，香港相信一點不陌生，甚至有點既視感。2019年社會動盪高峰之時，不是同樣有人為了外國所謂的支持或制裁歡呼，以為中央對香港沒有辦法？只怕當時的「今日香港，明日台灣」，將以大家想不到的方式到來。