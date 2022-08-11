親政府、親商界不如親市民

撰文：湯文詩
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自由黨三名榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀因為不滿現屆領導層未向他們諮詢及解釋，便在中委會動議取消榮譽主席職銜，在會前宣布退黨。坊間預料三人退黨後，餘下領導層會更加「親政府」。

自由黨與政府的關係經歷曲折。該黨在2003年拉倒政府《基本法》廿三條立法，因而被稱為壞孩子。到政府在2016年委任張宇人入行政會議，外界認為雙方關係修補。在2019年修例風波期間，自由黨充分表現緊跟政府的立場。即使田北俊、周梁淑怡和劉健儀公開要求政府撤回修例，但時任黨主席兼行會成員張宇人仍繼續支持。在今次退黨事件後，不少分析也指黨內少了雜音，會放開懷抱更親政府。

田北俊（左三）等自由黨創黨元老，對現屆黨領導層的決定十分不滿。（資料圖片）

親政府與否並非好的界定

然而，若說自由黨近年親政府，那只基於政治議題的立場。在經濟民生範疇，他們反對政府主張從不罕見。近來就有反對政府禁止電子煙和加熱煙進口，以及反對取消強積金對沖法案。在最低工資一事上，張宇人更是從一而終反對設立，跟政府的共通點只是不認同一年一檢而已。

在上段的三個例子可以看到，政黨是否一致親政府本就難以簡單定論。我們過往習慣以親政府還是反對政府來界定政黨，但這種區分不符實情，以政治範疇論斷政黨立場難免以徧概全。

工商黨不能只顧業界福祉

而且盲目的親政府和反對政府立場無助社會改革。政黨應該以民生福祉的增減來判別政府政策好壞，有利民生的政策就值得支持，有弊的就要修正、反對。可惜在香港，工商界政黨的經濟民生立場不時背離民眾福祉，即使有利民生的政策他們亦時投反對。

工商界的利益表面上好像跟勞工和基層對立，但說到底，資本主義社會如果妄顧員工和民眾死活，一樣無法運作。即使政黨是親工商界，他們亦應是同時顧及政府和民眾需要，包括支持提升勞工保障和公共健康，例如保障員工有最低工資和合理的退休金，或者是支持禁煙規管。若然政黨對於公共政策的立場流於狹隘，長遠而言其實也有損商界利益。

自由黨批發及零售界議員邵家輝指，今次法案通過後就沒了選擇，煙民沒了「減傷害」的機會。（廖雁雄攝）

建制力量要切實排解民生憂難

進一步說，工商政黨更可以主動協調不同利益，令到社會整體受惠。以近日復熾的粉嶺高球場去向爭議為例，商界政黨大可擔起協商橋樑，遊說場地管理者和以商界為主的高球場會員以民眾安居目標為重，支持政府的建屋方案。房屋問題得到解決，社會才有更好的條件發展經濟。若然工商政黨只顧目下自身利益，任由民生憂難積累，倒頭來反而不利營商，甚至拖低政府治理能力。

一般企業着眼經濟利益毋庸置喙，但工商精英組黨參政，自然是希望想為香港整體發展出一分力。他們的視野若能遠大，不止於藉左右政府決策來維護界別利益，而是調和業界與民眾和政府的矛盾，社會自然得以長治久安，經濟發展更為蓬勃。

國家主席習近平對特區政府提出四點希望，即着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難和共同維護和諧穩定。工商政黨即使不是政府行政一員，但也分享了管治權力，是建制力量和廣義治港者，有責任落實四點希望。

幫倒忙的行會召集人資本主義也得管好市場解決跨代貧窮的見樹與見林
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