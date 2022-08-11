親政府、親商界不如親市民

自由黨三名榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀因為不滿現屆領導層未向他們諮詢及解釋，便在中委會動議取消榮譽主席職銜，在會前宣布退黨。坊間預料三人退黨後，餘下領導層會更加「親政府」。



自由黨與政府的關係經歷曲折。該黨在2003年拉倒政府《基本法》廿三條立法，因而被稱為壞孩子。到政府在2016年委任張宇人入行政會議，外界認為雙方關係修補。在2019年修例風波期間，自由黨充分表現緊跟政府的立場。即使田北俊、周梁淑怡和劉健儀公開要求政府撤回修例，但時任黨主席兼行會成員張宇人仍繼續支持。在今次退黨事件後，不少分析也指黨內少了雜音，會放開懷抱更親政府。

田北俊（左三）等自由黨創黨元老，對現屆黨領導層的決定十分不滿。（資料圖片）

親政府與否並非好的界定

然而，若說自由黨近年親政府，那只基於政治議題的立場。在經濟民生範疇，他們反對政府主張從不罕見。近來就有反對政府禁止電子煙和加熱煙進口，以及反對取消強積金對沖法案。在最低工資一事上，張宇人更是從一而終反對設立，跟政府的共通點只是不認同一年一檢而已。

在上段的三個例子可以看到，政黨是否一致親政府本就難以簡單定論。我們過往習慣以親政府還是反對政府來界定政黨，但這種區分不符實情，以政治範疇論斷政黨立場難免以徧概全。

工商黨不能只顧業界福祉

而且盲目的親政府和反對政府立場無助社會改革。政黨應該以民生福祉的增減來判別政府政策好壞，有利民生的政策就值得支持，有弊的就要修正、反對。可惜在香港，工商界政黨的經濟民生立場不時背離民眾福祉，即使有利民生的政策他們亦時投反對。

工商界的利益表面上好像跟勞工和基層對立，但說到底，資本主義社會如果妄顧員工和民眾死活，一樣無法運作。即使政黨是親工商界，他們亦應是同時顧及政府和民眾需要，包括支持提升勞工保障和公共健康，例如保障員工有最低工資和合理的退休金，或者是支持禁煙規管。若然政黨對於公共政策的立場流於狹隘，長遠而言其實也有損商界利益。

自由黨批發及零售界議員邵家輝指，今次法案通過後就沒了選擇，煙民沒了「減傷害」的機會。（廖雁雄攝）

建制力量要切實排解民生憂難

進一步說，工商政黨更可以主動協調不同利益，令到社會整體受惠。以近日復熾的粉嶺高球場去向爭議為例，商界政黨大可擔起協商橋樑，遊說場地管理者和以商界為主的高球場會員以民眾安居目標為重，支持政府的建屋方案。房屋問題得到解決，社會才有更好的條件發展經濟。若然工商政黨只顧目下自身利益，任由民生憂難積累，倒頭來反而不利營商，甚至拖低政府治理能力。

一般企業着眼經濟利益毋庸置喙，但工商精英組黨參政，自然是希望想為香港整體發展出一分力。他們的視野若能遠大，不止於藉左右政府決策來維護界別利益，而是調和業界與民眾和政府的矛盾，社會自然得以長治久安，經濟發展更為蓬勃。

國家主席習近平對特區政府提出四點希望，即着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難和共同維護和諧穩定。工商政黨即使不是政府行政一員，但也分享了管治權力，是建制力量和廣義治港者，有責任落實四點希望。