01論壇．季霆剛｜「台獨」名單擴增的意義

佩洛西來台之餘波開始浮現，中共對台的反應似乎是漸進的、步步為營，完全根據自己的步伐走。國台辦發言人宣布追加，蕭美琴、台安全會議秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副秘書長林飛帆、立委柯建銘、陳椒華、王定宇等為「台獨」頑固分子，當中包括禁止其本人及家屬進入陸港澳，另採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。



值得留意的是，除民進黨藉的官員和立委外，首次將一名時代力量的陳椒華列為「台獨」頑固分子，亦將部份極為高調反共的民進黨立委如民進黨立院黨團總召柯建銘和立委王定宇列為，意義絕非簡單。



來稿作者：季霆剛



中共中央台辦發言人表示，近日所發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，深刻揭批民進黨當局加緊謀「獨」挑釁。白皮書明言台灣民進黨當局加緊進行「台獨」分裂活動，按台灣的「五權分立」制度，台灣行政和立法當局被中共制裁，可謂自然不過之事，但是次的制裁有台駐外代表、月薪9萬元台幣的民進黨副祕書長林飛帆和一些立法機關的代表，這些都是反共反得失去理性的代表，亦是與美國右派走得最近的一批人。

王定宇並非寂寂無名之人，2008年10月19日，海協會副會長張銘清以廈門大學教授身分扺台進行學術交流，王定宇指揮群眾往孔廟集結，結果場面失控，造成張銘清被推倒。王定宇是名英系人物，安倍遇刺，王定宇曾建議蔡英文出席安倍國葬。面對大陸軍演，王定宇曾建議蔡英文應以召開國際記者會，讓國際認知台灣在戰略地位，王定宇還是與反共團體「法輪功」過從甚密，而且是蔡英文系立委，似乎王定宇被制裁不止是名昭彰的「台獨」頑固分子有關。

蔡英文與陸溝通或殆無可能

日前美國韓裔眾議員朴銀珠（Michelle Steel）拋出〈台灣民主防禦武器租借法案〉（the Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），授權美國政府必要時可「租借」武器給台灣。柯建銘在8月初曾與朴銀珠視訊會議，並稱該法案已獲得多位共和黨與民主黨議員的連署，盼望能夠盡速排案審查。柯建銘雖不是一名急「獨」派，但作為民進黨在立法機關與美國國會連線的代表人物，亦曾與佩洛西會面，柯建銘被制裁顯示大陸方面不論該名人物是否在台具有實則的行政權力，一旦高調與美連結即被定性，而且是最終身被追責。

對於制裁，民進黨人可能不以為然、甚至「與有榮焉」，蔡其昌更稱「這（制裁）是我身上的勳章」，當然對劃地為牢的民進黨感覺不了壓力。 蔡英文系心腹一一被制裁，與美國連線者被牽連、激進「台獨」者遭點名、連同如林飛帆名不見經傳、投機平庸之輩都被責難，蔡英文應察見日後與大陸溝通或想示好已經殆無可能。

實際上，這次制裁名單的追加顯示大陸方面的制裁名單範圍擴增至沒有行政權的立委或領民進黨黨務職銜的人士以及較為小型而且激進的「台獨」政黨。大陸在統一方面，有自己的步伐和時間表，對台《白皮書》中列出統一後的願景，而這些制裁亦顯示了統一後對「台獨」的處置。

在統一未臨到前，這類制裁這批對「台獨」人士而言似乎未夠阻嚇力，一旦形勢比現時更為臨逼，圍台軍演壓至台灣島內，筆者估計第一批棄島而去的就是這些榜上有名之人。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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