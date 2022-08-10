認清兩岸和平的路徑　構想統一台灣的願景

中國大陸連日史無前例地在台灣島周邊軍事演習，展示了解放軍的軍事實力，一方面對台獨分子起強烈的警告作用，另一方面也向美國、日本等外部勢力宣示台灣問題為中國內政、不容他人干涉。



台海的緊張局勢加上近年台美勾結的政治現實，難免令人覺得以「武統」解決台灣問題的機會愈來愈大。在一片緊張氣氛之下，國務院台灣事務辦公室周三（10日）發表了《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，是自2000年事隔22年後中共官方再次就台灣問題發表白皮書。白皮書雖然並沒有排除可能要「武統」的可能性，但基本框架仍然沒離開「和平統一」以及「一國兩制」這兩個既有政策。

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和平統一是基本

這份白皮書的開首幾個部分闡述一些長久以來的既有立場，包括台灣是中國不可分割的一部分，以及中共追求統一與民族復興的景願等。值得留意的是第四節「在新時代新征程上推進祖國統一」及第五節「實現祖國和平統一的光明前景」旨在於回應近年台海局勢，有助於了解中央政府對台政策的最新發展。

正如白皮書中所述「盡管幾十年來遇到困難和阻力，但我們仍然堅持不懈地爭取和平統一，這體現了我們對民族大義、同胞福祉與兩岸和平的珍視和維護。」這足以說明即使發生了這麼多令兩岸關係進一步惡化的事，但中央至今仍未放棄朝和平統一方向前進，也可以說，至少現在為止中央還未認為需要馬上武統。

「和平統一、一國兩制」仍然是中共追求統一的基本方針。

而白皮書也再次強調「一國兩制」是和平統一台灣的最佳方案。台灣將來可以實行高度自治，其社會制度及生活方式將得到充分尊重，而私人財產、宗教信仰以及合法權益都有所保障。而具體促成的方法則是「平等協商、共議統一」。白皮書指中共願意在一個中國及「九二共識」兩個前提之下與台灣各黨派、團體和人士就如何解決兩岸政治分歧作對話，而協商也可以「有步驟、分階段進行，方式可靈活多樣」。

欲速則不達

和平統一過去已談了幾十年，至今進展的確甚微，甚至蔡英文過往多次強調過絕不接受一國兩制，當然令一些人信心動搖。對於這個問題，白皮書作出了正面的期許，它提到「我們相信，隨着時間的推移，『一國兩制』將被廣大台灣同胞重新認識」。而對於「武統」，白皮書則強調是針對台獨分子而非廣大台灣同胞，只有突破紅線時才被迫作出的最後選擇。從這幾點看來，可以說明中共深明欲速則不達的道理，情願花時間讓台灣同胞慢慢重新接受「一國兩制」，充份與台灣各政黨討論「台灣版一國兩制」，也比武統來得合適。

既然希望協商對話解決問題，那便不是單方面強迫台灣人，正如白皮書提到「實現中華民族偉大復興需要兩岸同胞共同奮鬥，實現祖國完全統一同樣需要兩岸同胞攜手努力」。文中不少部分都寄語台灣同胞，希望他們能拒絕台獨分子的迷惑，亦提出了統一對於台灣發展空間以及台灣人民自身利益的好處，是希望他們能自行選擇出正確的道路。

近日內地不少人討論武統的可能，有部分是因為情緒高漲所致，也有部分是認為武統之外並無辦法，甚至台灣當局的吳釗燮近日也指解放軍軍演是意為武統作準備。但這份《台灣問題與新時代中國統一事業》正好說明渲染戰爭並不反映真實情況，現在統一看似沒有辦法，亦不代表將來也沒有辦法。台灣人民只要能堅決對台獨說不，那兩岸關係自然能重回正途，迷信那些自欺欺人的大內宣反倒可能將自我實現「武統」的路徑。