問責以擺正港鐵內部治理

剛過去的周日（11月13日）早上，港鐵荃灣綫油麻地站往中環方向發生列車出軌、車門脫落事故，車上約750名乘客需要緊急疏散，意外導致來往荔景、佐敦兩站間的列車全日暫停服務。運輸及物流局局長林世雄稱政府會責成港鐵盡快提交報告及回復鐵路服務，而機電工程署亦有進行實地視察，並將循外物因素、機件狀況等方向展開調查。



林世雄就港鐵事故會見傳媒。（歐嘉樂攝）

關於今次事故成因，各方存在不同說法。車務總監李家潤在電台節目表示，初步相信是隧道軌旁的金屬護欄組件移位而與列車碰撞，然而坊間其他意見認為，原因也有可能是車輪傾側、路軌損毀或列車老化所致。儘管詳情如何有待調查結果完成公佈，但是港鐵自身監管不力引致今次意外發生，卻是毋庸置疑之事。

同類事故再三出現

過去幾年，港鐵類似事故已經不只一次發生。2019年9月東鐵綫紅磡站路段就有過列車出軌事件，2021年12月港島綫銅鑼灣站則同樣發生了車門脫落事件，而上一次2019年3月荃灣綫嚴重事故更導致兩輛中環站、金鐘站之間的列車相撞。前述意外全部都已完成調查報告，可惜結果好像無法避免同類事件再度發生。

尤其今次事故牽涉年代最為久遠的地鐵荃灣綫，箇中一些車卡、路段部件使用了近40餘年，故此就算保養功夫做得再好，亦難以保證它們完全沒任何風險。不過，礙於各條市區舊地鐵路線的日常人流龐大，它們鮮少能夠關閉進行大規模的修整工程。近年一連串事故或許就是響起了一個警號，提醒港鐵與當局在拓展新路線同時也要做好舊路線的維護。

疏散程序或有失當

另外還有一點值得注意，事發後雖然大多數乘客是從油麻地站月台離開現場，但也有部分人需要自行從車尾沿軌道逆向折返旺角站。曾任車站經理的立法會議員張欣宇說，在未暫停附近軌道列車的情況下作出這種安排並不妥當，會讓乘客面臨與列車相撞的風險。有循此途疏散的乘客表示，當日確實目睹旁邊軌道的觀塘綫列車駛過。

涉事隧道在亮燈下的環境（張欣宇提供相片）

港鐵行政總裁金澤培在被問及此事時，僅稱車尾緊急出口屬於正常設計下安全疏散的途徑，卻未回應做法是否合規。可是根據傳媒引述港鐵內部指引內容，非緊急情況下港鐵應該確保乘客順着行車方向前行，即使在緊急情況下也應該優先選擇於車頭清客；如果這些規定至今仍然有效的話，那麼當時港鐵職員做法似乎就跟指引內容有所悖離。

調查之外更要問責

無論意外事故頻生，抑或疏散程序出錯，背後可能都牽涉到港鐵公司管治失當，高層管理對此責無旁貸，不能只用提交調查報告敷衍了事。以起初主打工程師出身的金澤培本人為例，港鐵主席歐陽伯權聲稱其領導讓港鐵持續提供「安全、可靠、高效的鐵路服務」，事實卻是這數年間本港鐵路接連發生嚴重意外事故，卻沒見到他領導管理層採取什麼改正情況的措施。

況且，作為一家提供公共運輸服務、以政府為大股東的法定企業，港鐵董事局還有多位官員充當非執行董事，故此港鐵在公在私都理應受到當局的監管。偏偏每當遇到意外事故，政府也只是會責成對方盡快提交調查報告。假若在上的公司管理層、官員皆做不到以身作則體現問責精神，我們怎能期待前線員工好好履行職責？

為了確保市民未來能夠享用更安全的鐵路服務，港鐵公司應向公眾透明交代意外事故後的詳細改革方案。而對相關的懲罰與票價機制，當局亦要加緊檢討，包括社會一直提倡的增加罰款金額上限與定價引入事故因素，甚至考慮直接介入撤換對意外事故有責任或失職行為的高層人員，藉此真正扮演好監察者角色。