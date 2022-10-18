施政報告｜北環綫南延不只是走線設計問題

撰文：湯文詩
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行政長官李家超即將發表第一份《施政報告》，據悉將會提出興建將北環綫南延的「中鐵綫」、連接洪水橋和前海的港深西部跨境鐵路、以及由康城站聯結第137區的將軍澳綫延綫等合計三項新鐵路項目。有消息指「中鐵綫」方案擬以屯馬綫錦上路站為起點，途經葵涌一帶新設車站，連接東鐵綫與觀塘綫的九龍塘站。

自從前年北環綫工程敲定後，社會一直都有聲音討論應否將其向南延伸。去年底時任港深合作策略規劃顧問凌嘉勤表示，政府會展開相關的研究。到今年初，新界鄉議局代表向財政司司長陳茂波建議加快該項研究。兩星期前，香港新方向發表《施政報告》建議書，又呼籲政府「優先研究將北環線由錦上路站繼續向南延伸」，並提出讓其接駁旺角及九龍塘等核心市區車站。

北環線路線概念圖（港鐵網站圖片）

設計分歧揭示深層矛盾

不過，對於走線具體設計，各界仍然存在分歧意見。實政圓桌田北辰便不同意擬議「中鐵綫」連接九龍塘站，認為這樣會加重東鐵綫的載客壓力，反而主張北環綫南延荃灣站，好讓荃灣綫承接南下的人流。除此之外，坊間過去也有討論南延走線連接在荃灣與東涌兩綫的荔景站，或者改從北環綫東延尾端安樂村站南延東鐵綫白石角站等選項。

「新界牛」每日要出走市區長征返工，主因是區內欠缺就業機會。（梁鵬威攝）

圍繞着走線設計的爭執，反映出鐵路項目發展存在的各種矛盾。開通新線固然應該盡可能涵蓋廣闊的區域，可是途中的轉折或站數愈多又會減低運輸效率；另一方面，透過支線接駁不同路線可以起到分流客量作用，但終不免令某一條路線加重壓力，繼而影響該線乘客旅程耗時與舒暢度。假若不直面背後更深層次的問題，管治者根本難以兼顧好它們。

舉例來說，今年5月東鐵綫過海段通車後，前任運輸及房屋局局長陳帆曾經表示它為其他鐵路線帶來分流作用，讓荃灣、觀塘兩綫最繁忙路段的乘客量分別下降兩成和一成，但這明顯只是將新界過海乘客給重新分配而已，並未觸及產生大量「新界牛」的源頭。就像先前討論「三隧分流」方案，繁重流量成因一日未解，再在運輸手段本身下更多的功夫恐怕也是枉然。

運輸基建配合宏觀發展

剛好不久前國家住建部、中國城市規劃設計研究院、百度地圖發表《2022年度中國主要城市通勤監測報告》，面積比香港大一半的廈門名列職住平衡度最佳城市，從居住地到最近就業場所僅2.2公里，平均通勤距離為7.1公里。相比之下，根據交通應用程式Moovit發表的《2020年全球公共交通報告》，港人平均通勤距離卻是更高的8.1公里。

福建省廈門市。（視覺中國）

香港、廈門同樣存在主島內外發展不均衡問題，但是後者處理職住平衡方面表現似乎較好，其中一個原因可能源於當地不會單獨考慮交通規劃，而是讓其配合更宏觀的發展藍圖。國家發展改革委2016年批復當地第二期軌道交通建設規劃時，便指出項目除了服務「緩解交通擁堵和跨海道路交通壓力」等目標外，還得配合「支持環海灣區域發展，並引導本島人口及產業向外疏散」。

其實無論是新界北有大量過海人流要疏導，以至「中鐵綫」可能途經的東北葵涌一帶長年欠缺毗連鐵路車站，兩者均為以往發展、運輸規劃不配合的例證。當局不僅需要知道事後如何利用鐵路支線補救缺失，更要汲收它們所帶來的教訓，學懂在規劃過程顧及均衡分配居住、就業用地，追求完善各區職住平衡，令更多的市民可以就近工作、毋須忍受擠迫通勤之苦。

二十大｜施政報告必須破解深層次矛盾和問題調查交通習慣要用以改善職住平衡北部都會區鐵路南延可取
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