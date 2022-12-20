立法會選舉委員會界別周日（18日）補選，民建聯註冊中醫師陳永光、中大教授黃錦輝、新民黨何敬康、商湯香港總經理尚海龍當選。特首李家超寄語四人與政府共同解決香港各種問題，為市民謀幸福，為香港謀發展，並在翌日（19日）為四人監誓。



這次是補選，而且是選舉委員會界別，選民只得1400多人，社會自然關注不多。新當選的四名選委會界別議員或許在社會不多人認識，只是由「小圈子選舉」產生，但他們最終能夠對社會作出多大貢獻，卻是言之尚早。

議員要幫助政府「兩破」

回顧這屆立法會運作一年，部份選委會界別議員亦作出貢獻，其中較為人認識的莫過於本身是律師的江玉歡質疑政府廢除免針紙的決定，而其後法院的裁決亦算是確認了她的質疑有理有據。又例如洪雯，對於房屋政策作出不少建言，主張要建構橄欖型社會，亦值得肯定。

立法會議員作為廣義治港者的一員，必然有責任回應國家主席習近平對「破除利益固化藩籬」和「破解社會經濟深層次矛盾」。四名新紮議員背景各有不同，有學者也有創科公司高層。立法會議員愈能夠推動良政善治，港人治港的成果便愈顯著，高度自治的空間也同時更大。從這角度看，他們無疑任重道遠。

第十四屆港區人大代表選舉12月15日舉行。（夏家朗攝）

港區人代要促進積極「一國兩制」

在立法會補選的前幾天，港區人大代表亦舉行了選舉。1400多名選舉會議成員，選出36名第十四屆、任期由2023至2028年的港區人大代表，科大校長朱葉玉如以及立法會議員霍啟剛分別以1254及1248票成為票后及票王。15名現任人大代表悉數連任，梁美芬、陳振英、李慧琼等7名立法會議員晉身人大之列，前運房局局長陳帆亦都當選，36人的資格將再加確認。

港區人大代表雖然不能算是治港者的一員，但他們不只可參加全國人大會議，在香港亦是行政長官選舉委員，有票選出特首。實際上，他們亦不時為中央以至香港政府的諮詢對象，例如2019年反修例運動期間，中聯辦亦曾找港區人大代表聆聽意見。

故此，港區人代亦是深重道遠。尤其經歷近幾年的政治及社會混亂後，「一國兩制」現在正重新啟航，進入積極發展的階段。內地與香港的互動將會更多，香港亦要藉着「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，來發展新的機遇和動能。港區人代必須一方面了解社會需要，向中央政府準確反映，另一方面也要更有效地說明內地政策，讓香港人明白發展方向。