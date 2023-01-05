兩地通關好開始　便利往返要更多

內地首階段免檢疫「通關」即將成事，港府公布首期「通關」配額將攤分給不同口岸，深圳灣、文錦渡、落馬洲三處陸路口岸為每日5萬人，海空兩路的港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋則為每日1萬人。後者24小時開放但都需要購票使用，前者則須事前進行網上預約。配額僅適用於港人北上與內地人南下，他們在返程時將不需要再作申請。



社會有聲音憂慮「通關」將內地疫情帶來香港。但是在現時未「通關」的情況下，每日抵港內地人不足3千，就算倍增20倍後，輸入個案的數目肯定始終有限，相信不會令本地疫情顯著惡化。相比之下，「通關」旨在恢復陸、港溝通，尤其應該優先照顧有需要者。惟政府安排做到此一點與否，值得我們疑問。

政府1月5日公布由1月8日與內地恢復免檢疫通關安排。(夏家朗攝）

有需要者應獲優先配額

最需要的跨境學童竟還要等

為數超過2萬的豁免跨境學童可以說是最需要幫助的群體，過去三年只能網課，對學童接受教育的影響可以深遠。當局雖已預告未來他們毋需使用「通關」配額，但卻表示尚要跟教育局、學界、業界保持再作溝通，而且起碼得等到春節後才有後續安排公布，行政效率之慢反映他們未將學童放在優先順位。

對於其他頻繁過境工作或需要前往探病、奔喪等理由過關者，官員好像亦未打算給予特殊安排，可是當局同樣應該設法幫助他們才對，別令他們在「通關」初期繼續面對爭奪配額的折騰。

跨境學童的人數將近三萬人，佔口岸經常往來的跨界旅客數量大約百分之四。（張浩維攝）

「通關」配額制容易出現「黃牛」現象，需要政府做好預防工作。來往港珠澳大橋的「金巴」近日已不再實行實名制購票，由於有關安排是去年2月為打擊「黃牛」而推出實名制購票安排，叫停難免讓人憂慮炒賣問題再現。當局必須責令「金巴」打擊炒賣，甚至可以考慮修例加設專門罪行以增加阻嚇力。像內地《刑法》第227條便規定「倒賣車票、船票」為罪行，台灣《社會秩序維護法》第64條、《鐵路法》第65條也都有對這類行為作罰款。

口岸配額安排尚待優化

另一方面，在疫情期間保持開放的機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸，官員表示會透過調整運力來限制出入境人士，大約相當於每日單向1萬人次。雖然這不是嚴格的「配額」，但過去就有內地旅客稱來港後因為各種理由將會改乘飛機或船隻返抵內地，這類個案自然也會影響海空口岸配額與運力的計算，使得他們跟北上港人一起爭購有限額的船票和機票。當局宜在預約登記考慮收集返程方式資訊，以便決定是否需要日後作出對應調整。

香港與內地將於1月8日通關，高鐵西九龍站將不會納入第一階段通關口岸，1月4日所見，站內工作員繼續為恢復服務準備。（林靄怡攝）

最後，深港幾年前曾將設置24小時通關口岸提上議程，無奈有關工作進度卻被疫情打斷，而現在港府皆強調深圳灣、文錦渡、落馬洲三處陸路口岸只是恢復舊日營運時間，早上有八個小時以上會關閉。如果「通關」的目標是完全恢復兩地連接，當局理應同時重啟相關工作，爭取讓市民與旅客有24小時使用陸路口岸的選項。