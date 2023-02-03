星期二（1月31日），金管局公布去年第四季負資產宗數急增至12,164宗，按季升幅22倍。



星期三（2月1日），統計處公布2022年本地生產總值按年下跌3.5%，較政府兩個多月前的預測還要差0.3個百分點。



星期四（2月2日），金管局因應美國聯儲局加息而將基準利率升至5厘，總裁余偉文提醒市民利率可能進一步上升，要小心考慮置業、按揭或其他借貸的風險。



負資產第三季末只為533宗，意味大部份業主在第四季這三個月期間淪為負資產。當然了，根據差估署的樓價指數，1076平方呎以下單位在去年第四季按季再跌了7.9%，按年跌15.9%，若然近一兩年置業者承造了九成按揭，物業估值便很容易低於未尚還供款額，符合負資產的定義。

根據差估署數字，二手樓呎價跌幅以港島區細單位為最嚴峻，新界區跌幅普遍較小。（香港01製圖）

九成按揭的風險暴露

市場普遍預期今年樓價將會回升，美聯信心指數以及中原城市領先指數分別已在11月下旬以及12月中旬後反彈，不少業主相信可以脫離負資產行列。不過樓價始終可升可跌，單年跌一成多雖然少見，但不是不可能發生，九成按揭的風險始終存在。市民淪為負資產除了是因為樓市下行，也是由於上屆政府在短短兩年多期間，將九成按揭的物業上限由400萬大幅放寬至1000萬。

上屆政府在短短兩年多期間，將九成按揭的物業上限由400萬大幅放寬至1000萬。（香港01製圖）

去年樓市下行，拖累交投淡靜，全年僅得4.5萬宗住宅物業成交，按年跌近四成，更是自1996年有紀錄以來的最低。而由於經紀佣金、律師費和印花稅等金額下挫，直接拖累了本地固定資本形成總額減少。在去年GDP的組成部份之中，本地固定資本形成總額的跌幅便僅次於貨品進出口，錄得負8.5%。

近日樓市回穩，物業交易費用再次增長可期。但在本地固定資本形成總額之中，去年同樣錄得下跌的機器、設備及知識產權產品部分，關乎的卻是企業是否願意加大投資，也就是市場對香港經濟前景的研判。觀乎近年香港缺乏經濟增長點，產業結構單一，《香港創新科技發展藍圖》、「搶人才、搶企業」措施以及「你好，香港」宣傳活動，是否足以挽回近三年的頹勢，難免存在疑問。

「做靚盤數」不是困難。例如經民聯、香港總商會等建議《財政預算案》再次派發電子消費券，便有望推高私人消費開支。加上低基數效應，GDP相信可以重拾增長。但在數字背後，市民是否負擔得起首期和供款，有多少可支配收入，消費能力是否得到釋放？市場環境是否適合創業，企業的經營成本多少，我們的產業轉型是否具備競爭力？

陳茂波作為專業會計師，肯定可以改善經濟數字。但作為財政司司長，他更重要的是如其所言，「讓經濟更蓬勃多元的發展、產業更豐富，經濟結構不至於過分集中，從而造就更多優質的就業機會」。