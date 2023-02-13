ChatGPT解答不了的問題

這篇文章不是由ChatGPT撰寫。但據說ChatGPT有能力撰寫論文、小說和劇本，照道理也可以撰寫評論文章。



幾年之前，DeepMind公司開發的AlphaGo擊敗世界頂尖的圍棋高手，成為一時佳話。這次由OpenAI研發的ChatGPT不是棋手，而是經訓練的生成轉化器（Generative Pre-trained Transformer），能夠自動生成文字，可以用於解答問題、翻譯、除錯程式碼等。不少大學教授和專業人士在試用ChatGPT後都肯定它的表現合格，達到大學生甚至專業人士的水平。

科技中性視乎如何應用

除了作為聊天工具之外，ChatGPT能夠怎樣應用在日常生活中，是目前最值得關注的問題。有份投資OpenAI的微軟公司，旗下搜尋引擎向來遜於對手。如果ChatGPT真的能幫助微軟改善搜尋引擎，使用者便有望多個選擇，從促進市場競爭的角度而言肯定是好事。微軟創辦人蓋茨認為ChatGPT應用在文書工作，可以提高效率，「將改變我們的世界」。

然而，很快已經有大學生用生成器來寫論文，教授以至校方都要想方法應對。內地學術期刊陸續表明，如果隱瞞使用這類人工智能生成器，文章會被退稿或撤稿。2月14日情人節，相信沒有人想收到一封看似浪漫的情信，但實情原來只是利用ChatGPT生成。ChatGPT的技術若果可以替代重覆工序，提升生產效率，這是經濟和社會之福。但如果用於詐騙、欺瞞或不實用途，那不會為世界帶來多少進步。

不斷進步的科技從來都是中性的，正如其他工具一樣，視乎我們如何使用。圖靈在二戰期間的解密研究，推動了電腦科學的進步。互聯網的前身原本是美國和蘇聯的國防研究，現在已經成為了現代社會不可或缺的一部份。不論是軍用還是民用，科技一直都可以用於建設，也可以用來破壞。

軍事力量可以用於拯救生命

在土耳其和敘利亞大地震後，韓國陸軍派員參與救援行動，日本自衛隊出動專機運送器材，各國伸出的援手不計其數。日本修憲擴軍很多人不同意，但出動救災卻沒有人會反對。軍隊可以兵戎相見，好像俄羅斯入侵烏克蘭般生靈塗炭，但也可以拯救生命。土耳其和敘利亞已經超過三萬人罹難，數字不應該繼續攀升。

中國和美國作為世界大國，有責任牽頭救援，應對像地震這樣的天災，解決如極端天氣那樣的共同問題，而不是把精力花在貿易戰或者意識形態之爭。美國要被求放下地緣政治的分歧，解除對敘利亞的單邊制裁，為人道主義救援敞開大門，箇中不無道理。更多的航空和監測技術若果用於科研，可以改善經濟生產和民眾生活。再多的軍事和政治姿態，也不能夠促進社會進步。

ChatGPT是人工智能的一個里程碑，代表了科技進步的一個階段。但人類的進步卻是不足夠的。ChatGPT能夠回答很多問題，但如何相互尊重、加強團結、合作共贏，卻是人類才能解答的課題。