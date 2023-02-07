美國國務卿布林肯來不成中國，中國氣球卻飛——或者是飄——到了美國。



無人飛艇即使是用於氣象科研，也不應該闖入其他國家。所以外交部上星期確認民用飛艇嚴重偏離預定航線之時，也對其「因不可抗力誤入美國表示遺憾」。說是「遺憾」，箇中不無責任的意味。飛艇的所屬單位、具體用途以至原定航線，卻未見中方交代。

飛艇大如三架巴士。但美國國防部的研判是不構成安全威脅，奧巴馬年代的國家情報總監克拉珀（James Clapper）亦傾向相信中方的說法，估計飛艇只是意外偏離航線，而非收集情報的間諜氣球。

更何況中國另一隻飛艇也誤入了中美洲及加勒比海，但相關國家卻表示理解，沒有採取擊落行動。顯而易見，對於飛艇誤闖這類意外事件，可以有不一樣的回應。拜登政府下令擊落，怎樣說也是反應過度。

美方出動F-22戰機以導彈擊落飛艇後，外交部副部長謝峰代表中國政府向美國駐華使館提出嚴正交涉，強烈抗議，保留作出進一步必要反應的權利。但更重要的，其實是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約與布林肯的通電話。

飛艇事小 溝通事大

中方的通稿隻字未提飛艇事件，說的是雙方討論如何處理「偶發事件」，強調「面對意外情況」，中美要「及時溝通，避免誤判，管控分歧」。

畢竟飛艇作為個別事件，不難得到解決。但中美之間的意外或者磨擦，未來很可能會繼續出現。下次如果不是飛艇，而是軍機相遇，會否發生2001年南海撞機事件那樣的碰撞？在現今的中美格局之下，肯定不會是江澤民一句「不太好吧」能夠解決。

這次飛艇事件，雖然外交部表示中美保持溝通，但若然白宮好像今次般，出於政治壓力而過度反應，在以後的意外或磨擦中升級、擴大緊張局勢，中美關係只會如履薄冰。或者應該說，如氣球般容易戳破。

所以中美必須如王毅所說，建立「及時溝通，避免誤判，管控分歧」的機制和慣性。這不只對兩國關係重要，對世界穩定也非常重要。而接替王毅出任外交部部長的秦剛，有着駐美大使的經驗，肯定也以此為重。

謝峰的聲明提及，「美方所作所為嚴重衝擊、損害峇里島晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程」。換個角度看，中方也同意去年11月G20峰會期間習近平和拜登的會晤後，美國也在推動改善中美關係。

承接會晤所談，布林肯原本計劃在2月5日訪華，跟國家主席習近平會面，商討俄烏戰爭等事情。現在雖然未知延期至何時，但中美雙方若然能夠通過是次考驗，找到避免誤判、管控分歧之道，對兩國關係未嘗不可以是塞翁失馬。