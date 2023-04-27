駐法大使盧沙野的發言不當，這是明顯的。外交部回答了，中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。駐法大使館也說了，盧沙野的言論只是訪談中的個人觀點，不代表中方立場。失言就是失言，沒什麼好爭論。烏克蘭總統澤連斯基周三（26日）邀請跟國家主席習近平通話，兩國關係沒有受到影響。



若說言論自由，就是偷換概念。他，就跟其他人一樣，在法律上當然有言論自由，不會因為說了那幾句話就要關起來。問題不是法律允不允許，而是道理上應不應該，恰不恰當。盧沙野是中國在法國的代表，法國作為歐洲大國，在俄烏問題上又有重要角色，他在這個話題上應該加倍謹慎。

法國總統馬克龍4月上旬訪問中國，其後向傳媒表示要避免因台灣議題被捲入美中衝突。（Reuters）

雙重標準的主權尊重

不過今時今日，外交官員亂說話可能已經見怪不怪。英國外交大臣祁湛明說台灣問題不是中國內政，跟隨了美國國務卿布林肯的論調，總統拜登還說過會軍事介入台灣。這些國家都跟中國有外交關係，支持「一個中國」原則，但還是樂此不疲地操弄台灣牌，國會議員來回往返，裝作是官式、國與國之間的交流那樣。計算起來，不更是大失言、大風波？

烏克蘭（以及其他前蘇聯成員國）的主權國家地位是肯定的。俄羅斯承認，其他國家包括中國承認，聯合國也承認。但台灣，美國不承認，英國不承認，法國不承認，聯合國也不承認。只是因為冷戰，因為當年的第七艦隊，兩岸分治的局面才延續至今。歐美在烏克蘭問題上那麼強調國際法和國家主權，在台灣問題上卻巴不得將寶島分裂出去。

和平是最大目標和最大原則

國際法不能合則用不合則棄，而是國與國和平共處的基礎，避免陷入叢林法則的工具。這也是為什麼中國的全球和平倡議強調，要維護以國際法為基礎的國際秩序，尊重各國主權、領土完整，主權平等，不干涉內政。世界充滿了衝突，俄羅斯和烏克蘭、俄羅斯和美國、美國和中國，但和平仍然可能。俄羅斯和烏克蘭只要停火，所有政治、法理問題都可以到時再談。「現在不是糾結這些問題的時候，現在最要緊的是實現停火」，盧沙野在訪問中的這句話不幸地為人忽略，有意或無意地。澤連斯基在與習近平的通話中也表示，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

俄烏不必兵戎相見，台灣不一定要武統，中美更不是注定一戰。美國財政部長耶倫早幾天表示，兩國能夠而且需要找到共處之道，並且計劃在適當時候訪問中國。只不過，即使這不是門面說話，白宮若說這只是財長的個人觀點，不代表美方立場，也沒有人會感到意外。