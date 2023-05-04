情人和家人有多重視一個人，看他們放多少時間在一起。公司和老闆有多重視一個人，看他們放多少金錢在員工身上。政府重不重視一件事、一項工作，除了官員發言、政策文件之外，更要看什麼級別的官員在負責，推進速度是快是慢。



地區治理的改革方案，星期二（5月2日）由特首李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、民政及青年事務局局長麥美娟、政制及內地事務局局長曾國衛一同公布，可算是隆重其事。政府建議由民政事務專員出任區議會主席，看來也好像很重視行政主導。

惟新方案主要只處理區議員的產生及履職，對於民政專員的工作著墨不多，也沒有將職級提高。以往曾蔭權自詡在任沙田專員時負責開發新巿鎮，更曾找署理港督夏鼎基商討，現在民政專員主持的地區管理委員會卻未見建樹。北區為例，1月會議只說「會密切留意通關後因水貨活動所衍生的問題」而未見具體部署。將軍澳居民反對填海，2月份會議只討論了阻街、單車違泊、蚊患等問題。不少地區管理委員會的文件顯示，只是對各部門的慣常工作「備悉」、「知悉」、「密切留意」。實際上政府有多重視地區行政？

政府5月2日公布完善地區治理方案，區議會將組成將改為直選、委任及地區委員會互選。（林靄怡攝）

住宅供應靠北都 北都辦卻還未成立

又例如北部都會區，政府強調其在土地供應上擔當重要角色，團結香港基金日前亦發表研究報告，直指五年後的公營房屋六成供應將來自北部都會區，私人住宅的落成量亦很視乎北部規劃的推進落實。

但特首主席的北都督導委員會只開了兩次會議，財政司司長主持的北都諮詢委員會更只得一次。實際主導和負責推進工作的統籌辦事處（北都辦），發展局局長甯漢豪星期三（5月3日）仍然只說「籌備在今年成立」，沒有時間表，比起已經完成一輪諮詢的交椅洲人工島可謂相形見絀。北都比較有進展的，反而是路政署近日向立法會申請撥款，成立北部都會區鐵路辦事處，開設一個首席政府工程師（D3）和兩個總工程師（D1）編外職位。

鐵路署未成事 申撥款組北都鐵路辦

鐵路工作當然值得重視，政府在兩年前已向立法會提出，將路政署鐵路拓展處及機電工程署鐵路科合併，成立新的鐵路署，加強鐵路規劃和監管。但事至今天，政府因應北都將有不少鐵路工程而申請成立北都鐵路辦，對於鐵路署卻仍未有進展。回答立法會議員的提問時，局方只是重覆「正審視成立擬議鐵路署的安排」，並透露已成立13人小組籌備成立鐵路署，薪酬撥款1340萬。

運輸及物流局局長林世雄曾經指出，目標在今年暑假取得立法會撥款成立鐵路署，「獲得撥款就能夠成立」。但很明顯關鍵不在立法會，連議員也在追問會否加快速度。反而是局方反過來申請先成立北都鐵路辦，局長雖表示沒有放棄成立鐵路署，但給社會的觀感難免已是次要工作。

今屆政府是在立法會改制後上任，基本上已沒有政治反對。但我們雖然聽到官員口說重視方行政、北部都會區以及鐵路工作，工作上卻沒有多少成果，這不會是行政主導應有的治理表現。