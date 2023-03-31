交椅洲人工島的公眾諮詢周五（31日）結束。除了環保團體一貫反對之外，行政會議召集人葉劉淑儀日前亦表示在資源有限的前提下，推進北部都會區應該優先於交椅洲人工島。發展局局長甯漢豪則認為現在不是說做與不做的時候，而是如何把它做好，並認為現階段只是研究初期，社會不應該「未學行，就問如何走」。



甯漢豪以及特首李家超近日先後回應坊間質疑。平情而論，不少說法都相當合理。例如李家超指出，香港人均居住面積的中位數只得16平方米，建造更多土地能讓市民的居住面積增大，亦可以令本港的商舖和寫字樓租金更具競爭力。甯漢豪亦反問如果沒有足夠土地，核心商業區目前高昂的租金怎會下跌？至於本港人口下跌，她指出小家庭數目增加，仍要增加房屋供應。

如何調整租金、增加居住面積？

說法合理，但正如局長所言，問題是「如何把它做好」？商舖及寫字樓的供應增加，是否就可以紓緩核心商業區的租金壓力？政府花了十年時間起動九龍東，積極增加觀塘、九龍灣以至啟德一帶的寫字樓供應。惟截至去年12月，九龍東甲級寫字樓空置率逼近兩成。加上啟德及觀塘商業地皮接連流標，說明了即使增加商業土地供應，也不一定能夠分擔中環一帶的核心商業需求，交通配套、聚集效應等規劃因素亦相當關鍵。

在政府的規劃中，交椅洲人工島將設鐵路及幹道接駁港島西面，但位置與居住了龐大人口的新界區仍有一定距離，更莫說接連深圳。相比之下，落馬洲河套地區設有港深創新及科技園，新田科技城目標是成為香港矽谷，洪水橋定位核心商務區。北部都會區不論是居住人口或是經濟規劃都具有優勢，更有望拉鬆香港發展格局。

至於居住面積，市民當然希望能夠住得寬闊一些，這也是習近平去年在港期間提及的要求。問題是如何做到？若說增加土地供應可以增加單位實用面積，政府現在就應該收回新界大量農地及棕地。新界閒置土地以千公頃計算，不少地產商積極收購，可見市場也認為有發展潛力。偏偏政府既不積極規劃，又沒有進取收地，只待發展商共享土地。

人工島與北都的優次、分工如何？

這樣說，並不代表交椅洲人工島沒有需要。交椅洲和北部都會區不是非此即彼。但正如葉劉的立場也是建基於資源有限的前提，問題只是交椅洲和北都的優次、分工如何？甯漢豪希望發展北都的過程中，避免影響目前棕地上的物流及鄉郊工業。這是否適當的規劃？由新界棕地作業，到貨櫃碼頭等物流用地，我們可以看到香港不是缺乏土地，而是土地未被善用。重置作業需要土地供應，也涉及土地用途規劃，人工島的位置以及用途都要放在宏觀格局中考慮。

不少人認為香港人口減少，經濟發展減速，土地需求已經不如原本預期的龐大。甯豪漢恰當地反指，不應假設香港只會一直處於人口下跌或經濟低迷狀態。不過借用局長的說法，問題仍然是「如何把它做好」？亦即是，香港怎樣才會重拾人口增長，如何才能經濟增長？單是這兩個問題，便涉及了住屋、社會福利、就業、產業政策等多個範疇。當有市民擔憂交椅洲人工島將是大白象工程，憂慮香港會持續人口萎縮和經濟一蹶不振，背後其實反映他們對政府官員沒有信心。特首以及司局長上任剛滿九個月，他們不只要為政策護航，更需要拿出有說服力的發展規劃，才能讓社會看見未來。