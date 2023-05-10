這屆政府對行政主導的重視，已經是毋庸置疑。在行政主導的理念下，特首李家超周二（5月9日）表示，將現有、在立法會舉行的行政長官答問會改做互動交流答問會，由特首擬定交流議題。政府的立法工作亦相當順利，最新是《2023年法律執業者（修訂）條例草案》周三（5月10日）在立法會獲得三讀通過。



這次修例涉及海外律師能否參與涉及國家安全案件的問題。律政司2月向立法會提出立法修訂，3月提交《條例草案》。立法會的法案委員會在3月31日及4月4日兩次開會審議，對《條例草案》不提修正，《條例草案》於是在本周三的立法會會議上獲得三讀通過。根據修訂後的《法律執業者條例》，行政長官將為海外律師能否參與涉及國安案件把關，而且其決定不受任何挑戰。

行政主導亦體現在地區治理。根據完善地區治理建議方案，四成議員將由行政長官委任，各區區議會亦由民政事務專員作主席。由立法會到區議會，由有立法實權到只是諮詢機構，政府都將行政主導的原則進一步體現在其中。

厲害了，行政主導。不過，然後呢？

5月10日，立法會會議通過《2023年法律執業者（修訂）條例草案》，訂明除非有例外情況，否則不得批准海外律師以專案方式參與國家安全案件的審理。（林靄怡攝）

行政主導更要用在經濟、民生

主導權是工具，不是目的。行政主導，是為了達到良政善治的目的，也就是讓香港經濟得到發展，市民生活水平提升。人工智能來勢洶洶，政府在推動產業轉型升級方面，有沒有善用行政主導的能力？電費加價，公共交通加價，政府除了看似無奈地尊重合約精神，有沒有行政主導的方案？我們的醫療人手供不應求，在增加專業培訓方面，有沒有行政主導？北部都會區是香港未來房屋需求的關鍵，政府在收地發展方面，有沒有行政主導？抑或只是在等待私人發展商入紙參加土地共享先導計劃，拿出一兩公頃土地蒙混過去？

新界閒置的棕地和農地不少，政府應該行政主導地加快規劃，推進發展。為了改善私樓供應，近兩屆政府在賣地的時候已加入了限對象、限呎的條件，一個行政主導的政府能否做得更多，例如徵收一手樓空置稅以加速供應，或者鼓勵一定單位先租後買以幫助中產置業？早前商業地皮接連流標，九龍東的核心商業區前景尤其不樂觀，行政主導的政府應該如何用行政措施、立法手段加快起動九龍東？還有躍動港島南？

涉及國家安全，或者政治制度，這屆政府都展現出了行政主導的強勢。不過在土地、房屋、交通、經濟、醫療……方面，如果市民無法真正受惠，感受到益處，那麼這屆政府即使再強勢地強調行政主導，又有何用呢？