國務院港澳辦發稿「中共中央港澳工作辦公室召開會議」，用意當然是顯示中央港澳辦已經組建，並由夏寶龍和周霽分別出任主任及常務副主任。



有說周霽的任命是中共中央政治局在6月30日會議上通過的，從時間上看來推論合理。周霽原任河南省委副書記及政法委書記，屬於省部級副職，由河南進入中央出任港澳辦常務副主任，就是升為正部級。

三副主任屬正部級 宋哲、鄧中華在席

與此同時，港澳中聯辦主任鄭雁雄、鄭新聰同時兼任港澳辦副主任，延續了2020年港澳辦改組、駱惠寧和傅自應兼任副主任的做法。周霽、鄭雁雄及鄭新聰加起來，港澳辦便有三名副主任為正部級或者身兼正部級。

除此之外，中央港澳辦還包括了兩名港澳辦原副主任宋哲和鄧中華，前者為現屆全國人大代表，後者現為全國港澳研究會會長。加上楊萬明、王靈桂等副主任，中央港澳辦的組成較國務院港澳辦的不同，再次印證了中共中央組建港澳辦，意味港澳工作出現變化，中央港澳辦要在貫徹「一國兩制」方針、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面承擔職責。

利益藩籬、深層次矛盾待破

既然中央的港澳工作已在變化，我們沒有理由以為中央對香港政府的期望沒有變化。國家主席習近平去年在港要求「破除既得利益藩籬」，中共二十大報告又提到香港要「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，兩個「破」必然是香港政府要實踐的工作要求。簡單地說，也就是用各種治理手段，破除社會矛盾、階級對立、社會流動固化的問題。

這是中央港澳工作的方向，亦是對香港政府的期望。惟這一屆政府上任已經一年，各界從這方面沒有感受多大的改革。官員的工作重點除了維護國安，還是維護國安。經濟矛盾未破解，民生福祉未保障，再多的「說好香港故事」，社會還是無法感受到變化，中央亦不可能被蒙混過去。

香港官員「卸責、敷衍、消極」？

內地近日有KOL亦指出，香港有官員和議員把國安「當成辦不成事情的擋箭牌」，實際上卻是「卸責、敷衍、消極」。如果香港的問題只是執行《香港國安法》，只是雷厲維持治安，試問中央又何須費周章改組港澳辦，從高層次作出決策？既然中央如此重視港澳工作，帶來質變，香港官員又怎能不展開改革，解決民生困難？

「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」要得到貫徹落實，始終需要香港官員做實事，以改善民生、解決發展困局為己任。特首李家超將準備第二份《施政報告》，並會聽取各界意見。如果又一次只是在「說好故事」而沒有實幹藍圖，特區政府的不足不可能不被察覺，甚至成為被改革的對象。