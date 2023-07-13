論到退學潮及移民潮，特首李家超認為「似乎最壞的情況已經過去」。但從數據來說，最壞情況只怕還未來到。



官方沒有移民的統計數字。但翻查2020年2月以來香港居民在機場的出入境人次可見，市民移居海外的情況仍然持續。

圖一：由2020年2月起計，大部分月份均錄得香港居民機場淨出境人次。截止今年6月底，累計淨出境人次27.8萬。

上半年2.5萬人離港 累計走近30萬人

從圖一可見，新冠疫情爆發後，連續兩個月超過10萬香港人經機場淨入境，相信以留學生為主。2020年4月至6月期間，每個月仍然有大約1萬名香港居民淨入境。但自7月起，大部份時候機場均錄得淨出境人次。其中第一次高峰出現在2022年2月至3月，兩個月合計接近10萬人離港。同年12月出現另一次高峰，單月錄得超過10萬香港居民淨離境人次。

距入2023年，淨出境的情況似乎有所緩和。今年首六個月中，1月、2月及4月皆錄得香港居民淨入境，但3月、5月及6月仍有介乎1.5萬至6.4萬淨出境人次。總計今年上半年，2.5萬香港居民從機場離港。由2020年2月起計，至今累計27.8萬人由機場淨出境。

圖二：單程證移入在2020年起顯著減少，加上數以萬計的淨移出，令香港淨遷移人數大增，錄得1997年以來最高數字。

淨移出超過36萬 遠超金融風暴加沙士

當然，誠如李家超所說，「香港經常經歷出出入入的情況」。從圖二可見，扣除單程證移入之後，香港過去多年經常錄得淨移出。由1997年7月起計，第一波高峰發生在2001年至2003年，三年超過28萬人淨移出，當中約半是在「沙士」前後離開。

其後的淨移出主要與「雙非」有關。在叫停「雙非」之後，淨移出的人數明顯減少，2015年和2018年更錄得淨移入。直至2020年起，淨移出的人數再次大幅增加，三個年度加起來超過36萬人淨移出，數字已經超過廿年前的那一波高峰。而且去年仍然接近12萬人離港，難言已有回落跡象。

圖三：在叫停「雙非」後，每年的人口自然增長由大約3萬，逐漸減至2019年的不足1萬，2020年起更是負增長，數字至今已連續萎縮超過五年。

自然增長正變負 未見跡象拾正軌

從機場淨出境人數和統計處人口估計可見，這三年移民人數應該約30萬。更重要的是，留下來的人亦未見得對香港前景有信心。

從圖三可見，香港自1997年以來的人口自然增長（出生多於死亡）趨勢在2020年戛然而止。2020年下半年起，香港死亡人數多於出生，數字更在一直擴大。將自然變動及淨遷移加起來，香港過去只曾在「沙士」前後經歷為期一年的人口萎縮，今次跌在負數區卻已經至少三年，2023年上半年亦應該無法重回正數。

圖四：扣除每年12月前後的結婚旺季，每月的出生人數通常都高於婚姻登記。但在最近半年，由於出生人數仍然低迷，回升的婚姻登記數字已連續六個月較高。

首四月僅1.1萬嬰 未如結婚般復常

圖四包括了每個月的出生人數。撇除「雙非」問題所造成的高峰不計，本港的出生數字在2020年明顯減少。今年首四個月只得約1.1萬人出生，仍然未有回升趨勢。

與此同時，相信由於防疫政策結束，婚姻登記的數字在最近半年明顯回升，接近追回疫情前的水平。兩個數字此消彼長，造就了連續至少半年婚姻登記高於出生數字的情況，為過去26年首見。

圖五：香港生育率在2020年跌至1000以下，不但是「沙士」後首次，亦錄得701的歷來新低。最年輕四個組別的人口在過去三年分別減少21%、16%、2%和1%。

十個香港人也沒有四個下一代

若看總和生育率，亦即是每1000名女性生育多少嬰孩，前一個低位是「沙士」那年的901，在叫停「雙非」之後是1124。但在2020年數字斷崖式下跌，不但跌破1000關口，至去年更字跌至701的新低。若以一男一女組織家庭為基礎推算，相當於十個香港人加起來也沒有四個下一代。

從20歲以下的人數可見，最近三年0至4歲及5至9歲的人口顯著減少，人數分別累計少了21%和16%。若然生育率持續在1000以下，加上孩童隨父母移居外地，相信在未來幾年，10至14歲和15至19歲亦會同樣人口驟減。

特首李家超7月11日表示，政府在思考如何鼓勵市民生育，處理延續性的社會發展需要。（蘇煒然攝）

移居外地抑或在港生育，香港人考慮的必然包括發展前景和生活質素。從以上幾組數據可見，生育數字在2018年、2019年已經逐漸走低，至2020年起更是連同移民情況一起急劇惡化。數字未有好轉跡象，反映社會的焦慮和不安仍有待回應。不論是經濟發展、社會環境或是政治氣氛，若然政府官員簡單地以為最壞的情況已經過去，工作的重點就是多作宣傳、說好故事，香港恐怕只得迎接更壞的情況。