陳沛良｜維持人口結構可持續　生育及人才政策同樣重要

香港人口老化已成趨勢，過去30年香港生育率持續下跌。最新數據顯示，本港人口出生率只有0.8%，即是每位女性生育0.8名子女，排名全球最低。本港現時已步入超高齡社會，2021年每5個港人，就有一個是65歲或以上的長者。預計到2040年，少子化及老齡化情況將進一步突出，香港的人口金字塔將會出現倒三角形。



來稿作者：陳沛良



人口結構變化對社會影響深遠，首當其衝的就是適齡勞動力減少。社會老齡化加上香港人口連續3年出現淨流出，不少行業人手短缺問題嚴重，影響業界運作，甚至行業的可持續發展。人口老化對醫療及福利的需求加大，醫療、安老等公共財政負擔亦會不斷增加。

雖然政府已推出不少措施鼓勵生育，例如增加子女免稅額、增加托兒服務、增加產假、男士侍產假等，但仍無法推高生育率，生育問題亦不是一時三刻可以處理。

誠然，社會環境、政府政策是決定生育的其中一個考慮因素。要提高生育率，政府需要在經濟、房屋、就業、教育、醫療等多管齊下創造有利生育的條件，掃除年輕人的後顧之憂。不過，少子化及老齡化是世界性難題，很多發達經濟體同樣面對這個問題，各地推出鼓勵生育的措施都大同小異，效果亦未如理想。

筆者問過身邊的年輕同事，以及透過其他渠道了解青年人對生育的看法。現時的青年教育水平提高，接觸到更加多元的文化，對生育、養育的想法或者已經改變，部分人更加注重個人價值及自由，不願意被傳統生兒育女思想約束。

筆者分享這個例子，是想指出，今日的年輕人觀念轉變，不是政府推出利好政策，就可以鼓勵市民生小朋友，甚至解決人口老化問題。對於想生但因為各種現實壓力而推遲甚至改變生育計劃的人，政府要精準對焦他們的需求，提供家庭友善的社會環境；但面對選擇不生的人，無論鼓勵生育政策如何好，相信都很難改變到他們的想法，我們要尊重這部分人的選擇。

討論解決人口結構失衡的問題時，大家往往聚焦在生育政策，忽略了與人口息息相關的人才政策。人口流動是世界大勢，筆者認為可以從機制引才、環境留才及培訓育才三個方向入手，為香港補充人才，令人口結構可持續。

議員陳沛良日前在立法會會議上支持「推動培養本地專業服務業人才」議案。（相片由作者提供）

機制引才

過去兩年香港勞動人口流失超過10萬人，當中不少都是年輕人及專業人才，設立機制吸引人才來港發展是快速填補缺口的方法。政府在這方面做了不少功夫，包括推出高才通、設立人才窗口、擴大人才清單等，值得肯定。政府未來要持續檢視各類人才入境計劃，按實際情況優化，更主動吸引人才來港發展。

引才之後更重要的是留住人才。數據顯示，通過專才計劃來港的人才，只有12%在居港滿7年後申請成為香港永久性居民，反映他們決定長遠留港發展的意願不高。

環境留才

有研究指出，居住成本高昂是影響香港吸引、挽留人才競爭力的一大因素。國際公共政策顧問機構最新發布的國際房屋負擔能力報告指，本港依然是全球樓價最難負擔的城市，一個香港家庭需不吃不喝18.8年才能置業，連續13年蟬聯全球最難負擔樓價城市榜首。居住成本高昂令在香港的生活成本上升，亦削弱了香港能以優厚薪酬及發展潛力吸引人才的競爭力。

政府要思考、深入研究吸引人才留港的考慮，並對症下藥提供誘因、配套，減少人才留港的生活負擔，讓他們可以放心在香港扎根發展。同時，政府亦要以更廣闊的視野規劃，創造開放、包容、舒適的環境，令來自不同地方的人才，更融入香港的社會及文化，提升他們對香港的歸屬感。

培訓育才

培育本地人才亦是完善人口結構的重要一環。政府除了要完善現時大力推行的STEAM教育，亦要推動職業教育發展。

產業發展日新月異，而本港職業教育卻跟不上企業技術更新的節奏，在課程設置、教材、實踐等各方面都與企業需求脫節，未能與時並進。

政府有責任提高職業教育的實用性及認受性，對準企業需求，緊跟產業、行業發展步伐，並按需要不斷調整、更新課程設置，以做到與時並進。另一方面，政府亦要在制度層面發力，吸引企業主動與職業教育學校、課程對接，才能真正實現學生與企業共贏。

概括而言，無論是本地人才還是外來人才，政府要讓大家看見，在香港發展事業有前景、有未來，在香港生活是最好的選擇，從而吸引更多人才選擇在香港發展、定居，為香港各行各業培育多元化人才，平衡香港的人口結構並做到具可持續性。

作者陳沛良是香港立法會議員（選舉委員會）、保險公司總經理。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。