文憑試的壓力不容小覤，在疫情期間完成高中三年亦非容易。不論成績如何，今天放榜的五萬考生都值得肯定、支持和鼓勵。



特首李家超寄語考生不論成績如何，「始終以積極樂觀的態度迎接未來的精彩人生」。教育局局長蔡若蓮表示希望同學堅持不懈，向着目標前進，並認為他們一定會取得成功。

教育應該促進社會流動

不過什麼是精彩人生，什麼是成功？政府向來強調教育既為社會培育人才，同時也是促進社會流動的重要一環。政府的目標是讓不同背景的學生透過教育增強競爭力，保障他們不會因經濟問題而失去接受專上教育的機會。那麼在現實，教育是否能夠裝備年輕人，促進社會流動？

往屆教育局局長都強調教育對促進社會流動的作用，但政府在這方面的研究似乎不多。立法會在2015年曾經引用本地大學的研究，指出本港生活於富裕家庭的青年入讀大學的比率是貧窮青年的3.7倍，而父親是高收入或專業人士的話，兒子亦較大機會是高收入或專業人士。

根據在職家庭及學生資助事務處的數字，近年獲發助學金的學生人數持續減少，跌幅大於整體學生人數。

基層學生升學機會較少？

如果我們翻查大學生獲發助學金的人數，或許亦能間接了解經濟能力和升學機會的關係。資助專上課程學生資助計劃設有家庭收入上限，例如2023/24學年的「調整後家庭收入」（大約為人均年收入）須低於84105元才能獲發助學金。參照本港的住戶入息分佈推算，大約是最低收入36%的家庭。

然而，過去五年獲發助學金的學生人數由19498人減至15519人，佔所有學生的比例亦由19.5%跌至16.2%。由此略粗推測，基層學生能夠升讀大學的機會比起其他人少了一半，而且人數近年一直減少。縱然推測有其局限，但說香港的清貧學生較難升讀大學，相信亦符合不少人的觀察。

如果經濟條件影響年輕人接受教育的機會，以至將來的發展前景，這就是階級固化，甚至是階級複雜的結構。早前法國巴黎發生騷亂，部份原因亦正因為北非移民面對階級固化的困境，缺乏向上流動的機會。社會流動性為不少政府以及學術界所關注及研究，2019年經歷了一場大型社會騷亂的香港，在這方面亦應該認清問題，對症下藥。

由「贏在起跑線」到「躺平」

「贏在起跑線」的說法在大約十三四年前盛行起來，後來又有人說「成功需父幹」。來到近年，又有所謂「躺平」心態。綜合來看，「贏在起跑線」和「成功需父幹」其實就是「躺平」的前奏。

周三（19日）文憑試放榜，特首李家超表示相信「行行出狀元」，只要考生自強不息，一定可以為人生打開更美好的新一頁。年輕人當然要自強不息，但同樣關鍵的問題是政府是否做得足夠，給年輕人締造一個公平、充滿機遇的環境。不然，試問在一個憑努力難以向上流動的社會，如何能驅使年輕人不「躺平」呢？又如何能吸引年輕人留港發展，甚至生育下一代？解決跨代貧窮的政策，如果只是提供師友計劃、安排體驗乘搭飛機，那應該屬於不合格的成績。