周一（7月31日）早上，西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍，相信就是早前進入香港水域、在西貢海域一帶出沒的布氏鯨。



最早是在7月13日，亦即兩個多星期前，有人在西貢發現鯨魚的蹤影。根據政府說法，「自七月中收到鯨魚在西貢水域出沒的報告以來，漁護署與香港海洋公園保育基金持續派員到有關水域巡查，與相關部門加強巡邏，並向市民派發宣傳單張」。

但7月中之後，還是有許多人前往西貢乘船出海觀鯨。在八號風球泰利之後，鯨魚仍然在西貢海域出沒。社交平台小紅書的影片可見鯨魚被多艘船包圍，另有照片顯示鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。當時已有保育人士呼籲政府在鯨魚出沒之處劃定保護區，限制船隻速度。

政府7月下旬始高調反對觀鯨

漁農自然護理署（漁護署）到上星期三（26日）才首次出新聞稿，「強烈勸喻市民不要追蹤鯨魚」，以及「提醒市民在水上發現鯨魚出沒時，必須保持距離，並減慢船速」。同日政務司司長陳國基在社交媒體表示，「不應在好奇心的驅使下，乘船出海到糧船灣及牛尾海一帶水域『追鯨』」。

上星期四（27日），漁護署再發新聞稿表示，訂立禁船區的建議「執行上並不可行」，引領鯨魚游向外海的建議「仍未找到穩妥安全及合適的具體可行的方案」。這樣不行，那樣不做，政府的應對就只是繼續巡邏，繼續勸喻。漁護署翌日在社交平台再表示，只要是鯨魚經常出現的位置，都會要求船隻不准停留，高速船隻更要遠離。

如今鯨魚已逝，死因有待調查。但從目前資料來看，遭船隻撞傷的機會不低。若說「以結果為目標」，政府的工作可謂徹底失敗。早在7月中，當局就應該高調宣傳，遏止社會的觀鯨熱潮。加強執法、驅趕船隻的做法，亦應該在發現鯨魚受傷之前就進行，而不是後知後覺。對於可行的辦法，更不應該慢慢研究，一日拖一日。諷刺的是，竟有立法會議員在社交平台上稱許政務司司長「以行動保護鯨魚」。

這屆政府看似有行動力，不時嚴厲譴責這個、強烈反對那個，又會申請臨時禁制令。對於不負責任的觀鯨行為，卻不見當局強烈反對、申請臨時禁制令。如果最終確認鯨魚是死於船隻碰撞，除了觀鯨人士要負責任之外，只怕當局的保護不力亦難辭其咎。