高等法院上月28日拒絕批出臨時禁制令，禁止四項與歌曲《願榮光歸香港》相關的非法行為。一星期之後，多名建制派立法會議員不約而同地高調表態，支持律政司提出上訴，「隊形」頗為明顯。到周一（8月7日），律政司果然便表示已向法庭呈交上訴許可申請。



表態的人很多，但對於案件本身的認識有多少，卻是另一回事。民建聯副主席、本身是律師的議員周浩鼎批評原訟法庭「扯上言論自由」，好像不知道律政司亦認同禁制令關乎言論自由（判詞第76段）；自由黨主席、議員邵家輝矢言要杜絕該首歌曲傳播，似乎忘記了律政司只是禁止在指定情況下的傳播，而非完全杜絕該首歌曲傳播。即使沒有看判詞原文（第2段），亦應該留意到法庭發布的摘要明言「本禁制令之目的並非要全面禁制該歌曲」。

新民黨副主席、本身是執業大律師的議員容海恩好像分析得較像樣，但「能直接讓有關歌曲下架」之說，原訟法庭（第63段）已經指出只針對非法行為的禁制令不會有此作用。她斷言「民事禁制令能夠有效、快捷地阻截相關危害國家安全的行為繼續在港蔓延」，問題的關鍵正正是原訟法庭認為，律政司未能說明禁制令如何能夠打擊相關行為。

所以，我們歡迎律政司提出上訴，說明禁制令為什麼是打擊相關行為的有效手段。假若律政司認為他們沒有責任向法庭說明，以及後者應該僅因為禁制令目的正當而批出，律政司亦須為此作出具說服力的論證。

行政會議成員、資深大律師湯家驊希望立法會議員保持克制，認為支持律政司上訴的言論或形同施壓。（石恩彤攝）

各司其職——律政司要說服法院

律政司以及法院盡責履職，關乎的不只是次禁制令獲批與否，更是香港在「一國兩制」下如何保持普通法的傳統，同時履行好維護國家安全的責任。中央政府頒布《香港國安法》，並非要香港完全拋棄原有的普通法傳統及司法秩序，而是要香港在我們的法律制度下同樣達致維護國家安全的目的。從香港的普通法制來說，法院的角色就是審批、把關，律政司以至政府就有責任說服、論證——不只是對法院，也是向社會大眾的教育。

從這個角度看，粗疏地搖旗吶喊即使政治正確，卻無助於「一國兩制」行穩致遠。香港的法治探索以及「一國兩制」下維護國家安全的工作，需要治港者冷靜、審慎地分析和研判。愛國愛港者應該讓社會、讓中央看見，他們不只是忠誠，同時亦具備能力和智慧。

一國兩制——如何才最適合香港

如果立法會議員認為香港應該全面禁止《願榮光歸香港》的任何傳播——而非像律政司的申請般只針對指定非法行為，他們便有責任向社會大眾說明其重要性、必要性。更何況，正如容海恩、梁美芬等議員所指，立法會可以透過修訂《國歌條例》以應對情況，特首領導的國家安全委員會亦可以制定相應政策，而且不受司法覆核。哪個維護國安的手段最適合香港，才是治港者應該操心的議題。

「中央乃至香港社會各界應該思考一個根本性問題：香港作為一個國際性大都市，它原本應該是什麼樣子？香港自身的特色是什麼？我們究竟需要怎樣的香港？是一個動盪不安的香港，還是繁榮穩定的香港？是一個日趨封閉沉悶蕭條的香港，還是開放充滿生機勃勃的香港？是一個內地化的香港，還是國際化的香港？」北京大學法學院教授強世功日前接受《香港01》專訪時如此提出。在一片紛擾、叫嚷聲之中，我們應該要有這樣的問題意識。