荃灣油柑頭首置地流標，有備而來的房屋局立即宣布邀請房協承接興建，展示了政府對住屋供應的決心。



有別於長實三年前奪得的安達匠道首置地皮，這次荃灣油柑頭項目的所有單位都必須作為首置上車盤，由政府規定以市價八折出售。招標條款和參數多，發展商在高息環境下又正在積極減少負債，保留資金流動性，反應冷淡以至流標收場皆屬意料之內。

不論發展商是無意抑或無力出價，油柑頭用地涉及單位多達1940個，佔全年度賣地計劃的超過兩成，政府果斷交由房協接手，誠然恰當。房屋局局長何永賢與房協主席陳家樂、副主席凌嘉勤和行政總裁陳欽勉亦正在新加坡訪問，相信亦有就房協的承接能力以至在資助房屋供應中的角色交流意見。

正如何永賢所說，新加坡和香港的土地發展歷史和政策定位不一，難以直接比較，但他們的經驗至少展示了由政府主導房屋供應的優勢。發展商投不投地、如何定價推售，考慮的是利率環境、樓市氣氛等因素，如果只由市場來主導房屋供應，市民的居住需要難免會受市場的起起跌跌而影響。首置上車盤既然是幫助無法負擔私人住宅的夾心階層置業，由房協、市建局這些法定機構來承擔，可謂合適不過。

首置用地之所以公開招標，原意是善用私人發展商的承建能力，這屆政府推出的私人興建資助出售房屋先導計劃（樂建居）的理念同樣如是。另外還有土地共享先導計劃，目的就是善用私人發展商的土地儲備，加快將農地發展建屋的步伐。惟如意算盤能否打響，非常受市況波動影響，容易令政府陷於被動位置。近來樓價下行，部分發展商亦似乎看淡後市，政府與市場的角色關係就更難拿捏準確。

許多人視「撤辣」如撒手鐧，其實可能一廂情願，畢竟市民以及商界的投資和消費信心更受其他因素左右。與其期望「撤辣」來振樓市、振樓市來救經濟，更須正視的是經濟環境本身。企業能否在香港盈利，市民的收入能否增長，才是經濟前景的決定因素。