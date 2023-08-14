忽然之間，人人都說要搞夜市。政黨說，議員說，官員也說。好像只要搞旺了夜市，香港就可以「一天都光晒」。



是否這樣，無法輕言。但香港的夜經濟大不如前，確是事實。酒吧生意只回復到疫情前的85%，遠遜非中式餐館及其他食肆。若要為經濟注入動力，得從實際情況出發。

根據政府上星期公布的第二季經濟數據，旅客在本港的消費開支只及疫情前的52%，但香港人的外遊消費已經回復至77%。這一方面反映了香港人不是沒有消費能力，另一方面說明了我們對旅客的吸引力不夠。

應該是受制於旅遊業的復甦步伐，零售業及食肆的6月份收益指數仍較四年前少了6%。食肆之中除了酒吧，中式餐館的生意亦不理想。零售業方面，衣履、百貨公司、藥物及化妝品的跌幅相對明顯，分別較2019年6月跌了11%、25%及32%。

搞夜市能否吸引遊客訪港，或者促進本地人消費，是第一個問題。上述生意較差的行業、商戶能否受惠，或者有沒有更多的政策幫助他們，是第二個問題。

數據顯示香港早已陷瓶頑

最近兩季，遊客的消費雖然多於香港人外遊的開支，但兩者的差距大不如前。以往遊客的消費比香港人的外遊開支多五成或以上，惟前者在2013年第四季達到高峰之後再無突破，意味就消費開支而言，旅遊業在2013年打後已陷入瓶頸。

同樣在2013年第四季已經見頂的，還有本地生產總值之中的「機器、設備及知識產權產品」開支。企業是否願意投資，視乎他們對香港的經濟前景是否有信心。政府這幾年來由保就業、消費券、「開心香港」到現在提倡搞活夜市，到底能夠給予各界多少信心，無疑是問題關鍵。

利用啟德體育園立木取信

政府過去的旅遊業政策不能說少，由西九文化區、起動九龍東到躍動港島南。M+和故宮文化博物館算是吸引了不少遊客，但啟德郵輪碼頭之亂就說明了九龍東的失敗，港島南更加不用多說。要重建香港社會以及外國遊客的興趣和信心，比起搞夜市，政府或許更需要的是落實能力。

譬如說，啟德體育園理應明年就啟用，官員若能邀請哪位巨星明年來港，不但可以可以重振香港國際城市、盛事之都的美名，以證我們不會被新加坡、東京比下去，亦能證明政府有心有力搞好啟德發展區，建設新景點。立木取信的道理，就是如此。