上星期三（23日），慈正邨兩名街坊因為噪音問題互相積怨，六旬男子疑殺害八旬老婦後自殺輕生。翌日（24日），黃大仙民政專員黃智華出席九龍社團聯會統籌的「赴京深造聯歡晚會」，約500人筵開四十三席，花費20萬元。



引起社會質疑後，黃智華表示就「觀感上的問題」致歉，又謂「服務社區是我的分內事，各位的讚賞和支持已經是對我的最大鼓勵」。



地區社團既然歡送黃智華離任赴京，相信對其表現實為欣賞。但對於晚宴前一晚的命案，黃大仙民政事務處有沒有工作不足之處，居民噪音問題可以如何解決，似乎未見專員談過半句。

或許，2020年到任的黃智華的確服務了不少區內市民。但不少街坊可能仍然記得，那年先是竹園北邨一名男子燒炭自殺，與八旬母親雙雙死亡，後有竹園南邨一名女子疑精神病發，持刀弒母後墮樓斃命。還有去年12月，慈樂邨一對七旬夫婦疑不堪照顧壓力，涉用鐵錘扑斃長期病患女兒。今年6月，慈樂邨一名男子疑精神病發，在荷里活廣場殺害兩名途人。

對於黃大仙區的家庭支援、照顧者問題、精神健康等需要，該區民政事務處以至民政及青年事務局做了多少工作？局長麥美娟表示黃智華獲地區人士認可，「估不到如此受歡迎」，不知局長本人對於民政專員的工作評價又是如何？

黃大仙區年齡中位數達50歲，是十八區中最人口老化的一區。九龍中的立法會議員李慧琼早前連同鄭泳舜、林哲玄及陳凱欣促請政府在黃大仙區內興建急症醫院，不知他們對於政府這幾年在黃大仙區的民政工作如何評價？同樣是九龍中選區、身兼九龍社團聯會副理事長的楊永杰，是否認為這樣的歡送晚宴合適？對於黃大仙區的人口老化挑戰、社會資源和支援問題，又認為下任專員可以應該面對？

十八區民政專員屬D2級政務官，不但是地區管理委員會主席，明年起亦將兼任區議會主席。 不論是誰人到任、離任，他們的工作是否值得讚賞和支持，不是看歡送會有多少人參加、場面有多盛大。區內街坊、基層市民才是最有資格說話的人。