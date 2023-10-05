香港男子足球隊在杭州亞運歷史性打入四強後，周三（10月4日）跟亞洲勁旅日本隊爭取決賽席位。雖然在上半場港隊球員積極逼搶，完半場只落後一球，惟下半場甫開賽便遭日本隊連番搶攻，戰力差距擴大，最終以淨失四球完場，將在銅牌戰再鬥烏茲別克隊。



J1聯賽水平高，日本球員的訓練和球賽經驗都比香港好。2009年香港隊的東亞運奪冠功臣陳肇麒在周三賽後亦指出，香港的政策是要踢出成績才能獲得資源，不及別人獲得資源去爭取成績。

在今年初，港隊前隊長、目前效力日本丙組球會的歐陽耀冲亦曾向傳媒指出，政府的撥款未能公平分配給足球學校，難以改善青少年足球訓練，而本港年輕球員的薪酬亦偏低，父母難免不希望子女成為職業足球員。

撥款政策受關注 資源與成績掛勾

事實上，由於政府投放的資源往往與運動員在國際賽事的成績掛勾，社會一直關注不少運動項目所獲的資助是否足夠。早前就有立法會議員詢問政府，如何推廣電競、攀岩等尚未在國際賽事有出色表現的新興運動 ，而當局亦僅回應指，會考慮青年人的興趣而調整資源。

明年7月至8月舉行的巴黎奧運除了再有滑板、攀岩和衝浪項目外，更會首次加入霹靂舞，香港隊成員正在積極備戰。香港運動健兒在劍擊、游泳、滑浪風帆等項目亦有力爭取獎牌，能否再破前年在東京奧運會取得的1金2銀3銅有史以來最好成績，政府的體育政策不會沒有影響。

有決策局、有專員 「五化」如何落實？

在編制上，這屆政府成立了文化體育及旅遊局，更有系統、整合地推動香港的體育發展。懸空近一年的體育專員，在今年8月亦確定了由前滑浪風帆手黃德森出任，負責推動和落實體育運動普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。

而就體育業界的專業水平及向產業化發展的研究，政府亦已在今年5月收到顧問報告，應該可以就體育管理與策略、基層運動與運動文化、發展體育經濟，以及體育人力資源專業化四大領域制定更好政策。

看似萬事俱備，不過以體育管理為例，近年涉及體育總會的負面新聞早前已為立法會所關注，今屆亞運亦接連有運動員投訴相關單位處理不善，令他們失去參賽資格。體育學院主席兼啟德體育園總監鄧竟成亦認同，個別總會因運動項目及組織架構規模而「出現參差問題」。在立法會民政及文化體育事務委員會今年6月一次會議上，政府表示已與港協暨奧委會就改善體育總會的管治展開研究，及正與各體育總會進行會面。最終能否提高本港的體育管理水平，包括審計署2020年對港協暨奧委員會的改善建議，仍待社會觀察。

至於支持大型體育活動在香港舉行的「M」品牌計劃，亦有立法會議員建議與旅遊結合，為來港觀賞體育賽事的人士提供多元化的體驗，亦可以設立新機制吸引國際大型商業機構落戶香港舉辦體育活動，以促進體育產業化發展。當局則表示會考慮從多方面調整「M」品牌計劃，包括提升資助上限、取消申請配額等。

啟德體育園明年落成 盛事之都可待？

香港雖然想成為體育盛事之都，但眼看新加坡的界一級方程式賽車錦標賽（F1）辦得如何有聲有色，就知我們仍然有一大段距離。在硬件方面，耗資逾300億元的啟德體育園預計在明年底之前落成，主場館座位多達5萬個，料可以吸引更多國際級大型體育賽事以至盛事來港舉行。惟啟德交通配套是否完善，相信否定的人比肯定的多。加上啟德體育園亦經歷了工程延期，未來政府能否如期在白石興建香港第二個體育園，並在北部都會區提供各項大型的體育及康樂設施，同樣惹人疑慮。

隨着香港運動員的水平不斷提高，在國際賽事上衝擊獎牌，政府官員除了觀賽、打氣，更要做好體育政策，追求有一天不再有人認為香港運動員輸的是政策。