體育熱潮不應該四年一次

東京奧運因新冠疫情而經歷一年延期後，終於在周五（23日）開幕，賽期橫跨兩個多星期，直至8月8日閉幕禮。毫無疑問，如此四年或五年一次的夏季奧運會，將再一次引起市民對體育的興趣和關注。



香港政府的體育發展政策簡單而言說是「三化」，即精英化、大眾化和盛世化。在精英化方面，市民至少從1996年開始已知道「香港運動員不是垃圾」，而是可以在奧運會這個體育界最高殿堂爭取獎牌。

精英化：人才培訓是否足夠？

以今屆為例，有「牛下女車神」之稱的李慧詩第三度出征奧運，在場地單車女子爭先額及競輪賽有望贏得獎牌；上屆奧運成為香港史上首位晉身準決賽的港隊泳將何詩蓓，今屆在女子200米自由泳亦有勝算。出戰體操男子跳馬的石偉雄、女子重劍個人項江旻憓等，香港人亦不會對他們的名字感到陌生。

然而，政府如何決定哪些是精英項目，以至運動員及體育總會申請資助的指標，本身都有檢討的空間。若然過於以獎牌為依歸，難免欠缺彈性。例如「精英丙」級運動員每月標準資助僅一萬元多，在香港難以維持生計。「先獲獎後資助」的援助模式對於人才培訓只能算是錦上添花，健兒在一戰成名之前或許已被現實環境所埋沒。

大眾化：日常康體是否不足？

在大眾化方面，8月1日「全民運動日2021」將至，市民可預訂康樂設施免費使用，但真正問題不在價錢而在設施不足。日前民政事務局局長徐英偉被問及推動體育發展的工作時，只流於重申「體育及康樂設施五年計劃」26個項目中的20個已獲立法會批准撥款，另外研究15個體育及康樂設施項目。

但細看其中項目，不少為重建翻新及改建，而且不少是憩用地及公園的項目，與體育設施關係有限。更重要的是，正如我們曾經指出，康體場地供不應求，問題在於規劃失當。《香港規劃標準與準則》於上世紀制訂，當時訂下的標準早已過時，而且如今仍不完全達到。政府早在2017年已委託顧問公司檢視各類體育設施的需求情況，考慮是否修訂《香港規劃標準與準則》 ，但至今未見結果。

盛事化：只是轉播大型賽事？

在盛事化方面，政府今屆奧運斥資洽購轉播權，並分配給五間的電視廣播機構，無疑可讓免費收看體育盛事及支持香港健兒。但哪些體育盛事的轉播權應在政府的關注之內，也是當局要仔細考慮。而且在奧運會、世界盃、亞運這些國際大型賽事外，滑板、攀岩、電競等較為新興的運動也逐漸受歡迎，香港又能否及早發展甚至舉辦盛事？

正如港協暨奧委會副會長霍啟剛曾接受《香港01》訪問並指出，「世界正改變，有很多新興體育冒起，有很多範疇尚未有定局。世界走得很快，你不支持他們是很難發展的。」