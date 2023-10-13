以色列猶如給出最後通牒，要求加沙北部的110萬巴勒斯坦人在24小時內向南撤離，大戰箭在弦上。被喻為中東最強大的軍事力量，即將再一次展示威力。



以色列身處中東阿拉伯世界，強敵環伺，自立國以來軍事力量一直培訓精良。當然如果可以，以色列人也希望過安定日子，而非被派上戰場。巴勒斯坦人同樣不會希望打仗，只求建立一個屬於自己的家園。美國雖然長年對以色列提供數以百億計軍事援助，但也不想加沙成為廿一世紀塞拉耶佛，把黎巴嫩真主黨甚至伊朗牽涉進來。美國航空母艦福特號和英國皇家海軍戰艦駛進中東，就是希望對阿拉伯國家起震懾作用。

敵意如何消弭？

以色列總理內塔尼亞胡不理埃及和土耳其的勸阻，或許是唯一希望開戰的人。經歷10月7日哈馬斯的突襲、屠殺、擄劫後，內塔尼亞胡某程度上亦都騎虎難下，自以為必須透過開戰來挽回威信，以至於穩定國內本已紛亂的政治局勢。但能否瓦解哈馬斯是一大疑問。即使能夠，其他巴勒斯坦極端勢力又如何？加沙走廊由誰管治？以色列若然對加沙持續圍困，在西岸擴大殖民，巴勒斯坦的敵意不可能從根本消弭。

美國國務卿布林肯親抵特拉維夫，嘗試阻止軍事衝突擴大。但即使內塔尼亞胡政府一意孤行，相信歐美還是不會介入，與以色列修好關係的約旦、阿聯酋和沙特阿拉伯亦不會發難。這是美國主導的中東秩序下的政治現實。

哈馬斯的行徑不容姑息，但以色列在西岸擴大殖民區，美國卻不予阻撓，甚至聲稱並不違反國際法。聯合國的人權專家今年說得清楚，「以色列持續吞併被佔領的巴勒斯坦領土，在非法吞併東耶路撒冷之後，現在又集中吞併西岸的大片地區，這表明以色列可能正在採取具體措施以吞併整個被佔領的巴勒斯坦領土，這違反了國際法」。只是在政治現實中，國際法往往只是合則用，不合則棄。

世界火藥庫處處

防止核擴散、推動核裁軍作為普世共識，全世界191個國家簽署了《核不擴散條約》，以色列卻是少數例外，亦至今未曾承認擁有核武，儘管國際社會普遍認為他們早在1967年已經掌握這個能力。近年多國達成的《禁止核武器條約》，不令人意外地以色列同樣沒有參與。

沒有人希望打仗，更不能讓核戰爆發。但在俄羅斯入侵烏克蘭後，現在以色列又對哈馬斯開戰，無疑說明了當前的國際秩序並不可靠，衝突隨時發生。第一次世界大戰前的巴爾幹半島被稱為歐洲火藥庫，恐怕今天的世界更是危機處處，火藥庫不限於一地一隅。外長王毅呼籲召開國際和會，為以巴兩國方案制定時間表和路線圖，各國應該沒有理由反對。