國際金融領袖投資峰會，明年見

一連三天的國際金融領袖投資峰會在星期三（11月8日）結束。對於明年會否舉辦第三屆，金管局總裁余偉文表示仍在考慮中。



今屆峰會吸引了90多家金融機構的董事長或行政總裁代表出席，陣容較去年盛大，疫情結束無疑是因素之一。去年因為感染新冠而未能出席的花旗行政總裁Jane Fraser和黑石總裁Jonathan Gray，今次分別參加了「金融與科技——順風，逆風」和「資本市場兩面觀」座談環節，巴克萊銀行行政總裁C. S. Venkatakrishnan今次沒有因臨時工作安排而要缺席，去年行政總裁抱恙的資本集團今年亦派來了Mike Gitlin參加峰會。

官方代表方面，今屆峰會更加有份量。去年中國人民銀行行長易綱、銀保監副主席肖遠企和中證監副主席方星海預錄了訪談環節，也就是一個正部級加兩個副部級。今年邀請到國務院副總理何立峰以預錄影片作開幕主題演講，加上中國人民銀行副行長張青松、已轉任國家金融監督管理總局副局長的肖遠企和中證監副主席王建軍親自出席，也就是一位副國級加三個副部級。

何立峰演講象徵支持香港金融

須知道中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰不但接替了劉鶴出任中央財經委員會辦公室主任，亦是今年機構改革後成立的中共中央金融工作委員會的辦公室主任，在財經和金融政策上承擔關鍵角色。他作為中美經貿中方牽頭人，周三亦啟程訪問美國，在三藩市與財政部部長耶倫舉行會議。今屆投資峰會邀得何立峰作開幕演講，代表了國家對香港的重視，與上星期中央金融工作會議所指的「鞏固提升香港國際金融中心地位」如出一轍。

除了香港之外，中央金融工作會議亦提到要「增強上海國際金融中心的競爭力和影響力」。不過上海是社會主義市場經濟，香港是資本主義自由市場經濟，兩者各有優勢，滬港之間並不是非此即彼、取而代之的關係。何立峰的開幕演講亦提到香港有開放多元、監管適度、交易活躍的金融市場體系，連結中國內地與紐約、倫敦等國際金融中心，並且支持香港維持國際化特色，加強離岸人民幣業務和國際資產管理中心的功能。

香港、上海、北京各有年度論壇

以金融峰會為例，上海自2019年起舉辦的外灘金融峰會出席者眾，不過較多是學者和國際機構代表，例如今年9月的第五屆就包括了IMF首席經濟學家戈皮納特、美國前財長魯賓、白宮前首席經濟學家弗曼、哥倫比亞大學教授薩克斯等，與香港舉辦的投資峰會不盡相同。至於每年兩會之後在北京舉行、由國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇，雖然也會有黑石、橋水、法國巴黎銀行等金融機構代表參加，但發展論壇探討更宏觀的經濟、更全面的範疇，並不像香港的投資峰會般集中於金融領域。

既然國家政策是要鞏固提升香港國際金融中心地位，透過香港吸引和撬動更多的國際資本參與內地建設，那麼香港持續舉辦國際金融領袖投資峰會自然亦有其需要，不但可向讓國際金融機構和投資人了解香港和內地市場，也是探索全球金融合作與發展的好機會。

對於明年會否再辦國際金融領袖投資峰會，金管局總裁余偉文表示仍在考慮，因為匯聚多名金融機構總裁來港並非容易。（林靄怡攝）

打開大門 拓展國際朋友圈

中國開放的大門愈打愈開，香港作為國際金融中心，更加不可能閉門造車。外灘金融峰會、中國發展高層論壇等能夠年年舉辦，年年吸引外國重要嘉賓參與，香港亦不必擔心能否匯聚金融領袖和投資者出席的問題。只要我們能夠鞏固金融互聯互通、加強離岸人民幣業務、發展亞太區域的金融科技及綠色金融，投資人來訪香港不是白走一趟，自然有興趣繼續參加、探尋機遇。更何況吸引外國投資者、加強與國際金融界的交流，本身亦正是何立峰所寄語香港的「保持國際化的特色，進一步拓展朋友圈」。

所以，對於國際金融領袖投資峰會，我們應該說一句「明年見」。