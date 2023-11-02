財政司司長「孭重飛」

特首李家超由於日程事宜，未能親身代表香港出席本月中在美國三藩市舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，改由財政司司長陳茂波代為出席。



過往梁振英亦曾經留港處理社會風波，而派時任財爺曾俊華出席亞太經合組織會議，現在說財政司司長「孭重飛」，當然不（只）是指將赴美國三藩市一事。



金管局與投資推廣署合辦的香港金融科技周2023於周四（11月2日）舉行，財經事務及庫務局局長許正宇趁機宣布推出新的綜合基金平台，歡迎數字人民幣跨境使用，進一步完善虛擬資產的監管架構等。陳茂波認為賦能金融機構加速數字化和產品創新，將更好服務實體經濟，並為市民提供更方便、更便宜、更普惠的金融服務。

到了下星期一至三（11月6至8日），國際金融領袖投資峰會將再度舉行，敲定出席的有摩根士丹利、橋水、黑石、花旗集團等的領袖。當環球資本市場面對高息環境、地緣政治等不利因素，香港是否增強競爭力，作為吸引外資的國際金融中心，財政司司長肯定是責無旁貸。

不應諱言，香港目前的經濟勢頭不算很好。雖說受惠於訪港旅遊業和「香港夜繽紛」等政府支援措施，私人消費和零售業持續復蘇，但第三季本地生產總值遜於預期，較上年同期僅實質上升4.1%。當中由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。第三季的零售業總銷貨價值和數量，亦較第二季分別下跌3.8%和4.2%。

這還未算上12月旅遊旺季將至，在日圓持續貶值的前提下，勢將再吸引了香港人的消費開支。

環球競爭激烈，各地政府都在拼經濟。日本岸田文雄政府周四才批准了規模超過17萬億日圓（8800億港元）的經濟刺激計劃，試圖減輕通脹的影響。香港的通脹溫和，但當中部分是因為樓價下跌而抵銷了開支。另一邊廂，資本市場持續受壓，同樣令不少市民對經濟前景大感憂慮。

特首李家超上周公布李家超題為「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」的《施政報告》後，​發展局局長和運輸及物流局局長已先後發表《北部都會區行動綱領》和《現代物流發展行動綱領》，後者尤其提到了要使香港成為以高價值貨物和電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐。不管是創新科技、商貿物流抑或金融、旅遊、新工業等，說到底都是財政司司長的職責所在。

美國周三（11月1日）聯儲局雖然再次按兵不動，但高息環境可能會維持一段時間，打擊本港企業的投資意欲。四間地產商競投東涌住宅地的出價均低於政府底價，正好反映了融資成本的制肘。政府如何逆流而上，令香港經濟可以突破重圍，財政司司長絕對是「孭重飛」，在四個月後的《財政預算案》交出答案。