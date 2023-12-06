9月有JPEX案，一個多星期前的是Hounax案，現在證監會又再公布HongKongDAO涉嫌散布虛假及具誤導資料，可能藉此誘使他人認購虛擬代幣，以及BitCuped懷疑涉及欺詐行為。證監會作為本港證券期貨市場的法定監管機構，最近看來不得不忙於打擊騙案。



若說證監會辦事不力，公道來說，並非完全正確。9月JPEX案後不久，他們順應了坊間及立法會議員的要求，發布了虛擬資產交易平台申請者名單，以協助投資者更容易辨識虛擬資產交易平台是否可疑。另外，他們亦與警務處成立了一個專責工作小組，以加強在監察及調查與虛擬資產交易平台相關的非法活動方面的合作。

不過原來證監會9月已經收到涉及Hounax的投訴，但以調查需時為理由，到了11月才列入可疑名單，並在月底才召開記者會。當時行政總裁梁鳳儀還表示，證監會沒有權力封鎮Hounax網站。但今次懷疑HongKongDAO及BitCuped涉及欺詐，證監會卻又要求了警方封鎖網站，無疑說明了證監會即使沒有權力封網，理應不阻礙他們積極打擊欺詐行為。

由申請者名單、封網，甚至到現時證監會表示與警方的工作小組將加強至一星期兩次開會，外界難免感其被動，有如「踢一踢，郁一郁」。事實上，金融市場日新月異，證監會早應該全面檢討工作，並與政府當局商討如何賦權，改革機制。正如上次Hounax案後，本身是律師的立法會議員江玉歡已指出，證監會若認為權力不足便應提出賦權，而非坐以待斃。

有意見批評證監會是無牙老虎，但這不應該是事實。須知道證監會編制接近千人，為了提升虛擬資產方面的監管能力，中介機構部除了調配人員之外，近年亦新增十多個職位。在金融市況疲弱的近年，他們亦仍維持具競爭力的薪酬待遇以挽留及吸引人才，包括今年度平均加薪 3.5%的預算。不論從法定職責、規模編制到資源投入，公眾都有合理期望他們能更好地保障投資者，以及維持香港金融穩定。

從另類角度看，近來幾宗騙案也反映了香港市場資金充沛，只是要引導到合適的工具、項目上。又正如香港貨幣及金融研究中心最新發表的研究報告指出，本港的金融人才表現優於全球平均水平，例如在客戶服務技能、機器學習、編程、軟件工程和財務諮詢等方面。香港作為國際金融中心，底子是厚的。但會否在將來成為遺址，或者有如國際金融騙案中心，這不只要證監會積極進取，說到底更是財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局許正宇的工作。