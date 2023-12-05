網絡上什麼聲音都有，嚷幾句「國際金融中心遺址」不足為懼。然而，據報銀行高層閒來沒事放大假，證券經紀上班看戲不在忙，那麼社會擔心香港淪為國際金融中心遺址，也不足為奇。



有輿論獻計政府正面反駁，而官員亦的確作了回應。財經事務及庫務局局長許正宇撰文〈久經歷練的國際金融中心〉，表示「國際金融中心遺址」的說法完全站不住腳，並臚列出證券市場總市值、管理資產規模等數字，表示「我們國際金融中心的地位不是一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使之倒下」。

然而，去年香港仍處疫情之中，同比數據有多大參考價值，不是沒有疑問。而且局長雖謂「政府會聯同各監管機構，不斷推動落實新的政策措施及項目，堅持國際化特色，繼續融通中外資本，為市場可持續發展增添新動力」，但未提具體政策便僅此擱筆，市場之憂始終難以平息。

至於財政司司長陳茂波，日前的網誌只表示「面對世界百年未有之大變局加速演進，環球政經局面錯綜複雜，香港作爲細小、全開放、外向型的經濟體，外圍變化對我們的影響巨大，我們必須努力尋找新夥伴，開拓新市場，增強經濟和金融市場的韌性」云云，說法同樣空泛。

問題在於，第一，市場以至各界信心動搖的成因何在？是否列幾項數據就足以消除憂慮？第二，即使從數據來說，目前香港的金融業仍有相當規模，但成為「遺址」總有一個過程，香港的國際金融中心地位是否正受動搖，走向下坡？

財經事務及庫務局局長許正宇表示，「我們國際金融中心的地位不是一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使之倒下」。（資料相片／黃浩謙攝）

認真看待「遺址論」，或惹危言聳聽、「唱衰」香港之罪名。但從另一個角度看，香港難道不需要居安思危，慎防香港國際金融中心的地位正在沒落？更何況香港的經濟、金融表現現在也稱不上是「安」。用老旗手任志剛的話說，香港應該想辦法轉危為安，而不能只知「唱好」。

今年以來，香港IPO集資額已跌出全球五大，失去上市集資的吸引力，是不爭事實。服裝零售平台Shein計劃赴美上市而不是香港，雖然財庫局前局長馬時亨反駁「遺址論」，卻連他也坦言富衛保險因為香港股市不振因而擱置上市計劃。問題如何解決？政府8月成立促進股票市場流動性專責小組，由證監會前主席唐家成領導，但下調股票印花稅顯然不足挽回頹勢。

以數據論數據，香港上市公司的股價持續偏低，多隻恒生指數成份股的市淨率低於一倍，港大經管學院去年的《香港經濟政策綠皮書》便曾經形容為「生不如死」。撰文的學者直指，「估值持續偏低問題在香港市場是普遍而持久的現象，見證投資者對於香港上市公司存在系統性擔憂」。

財政司司長陳茂波表示，「PRIORITY亞洲峰會」首次移師亞洲並選址香港，象徵着香港聯通中東和亞洲兩個地區的重要地位。（資料圖片／廖雁雄攝）

面對東南亞和全球南方國家等新興市場的冒起，香港政府誠然已在竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係，吸引新資金，沙特阿拉伯未來投資倡議研究所（FII）在本星期四至五亦將會在香港舉行首屆「PRIORITY」亞洲峰會。但市場注視的始終是香港能否吸引列沙特阿美來港上市，區域綠色中心、知識產權、技術交易中心等是否有具體成績。

中央金融工作會議明確提到「鞏固提升香港國際金融中心地位」，但香港能否把握機遇，仍得看我們有沒有居安思危、轉危為安的能力。國內正在擴大金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，國家主席習近平近日考察的上海，亦正在增強作為國際金融中心的競爭力和影響力，香港更加不可能「食老本」。現在的國際金融中心在不久將來會否淪為遺址，從來都沒有人能夠「寫包單」。