垃圾徵費的宣傳工作早於去年8月展開。第一階段主要宣傳垃圾收費的實施日期、推廣「多回收．揼少啲．慳多啲」的生活態度及不同業界的良好作業方式，第二階段集中宣傳垃圾收費的不同模式、市民及各界須如何作準備等，現在即將展開的第三階段則宣傳指定袋及指定標籤的銷售網絡，及鼓勵市民遵守法規。



電視廣告已經播了一段日子。由「群姐」表示「先去買指定袋。指定袋有九種容量，每公升售價$0.11……」，告訴市民要用指定袋包妥垃圾，「大型垃圾就要貼上指定標籤，標籤每個$11」。「群姐」最後還提到，「瀏覽垃圾收費網站了解更多」。

投放了宣傳廣告，開設了網站，在社交媒體作了介紹……從政府處事習慣而言，都可謂做足「SOP」（標準作業流程）。毋怪乎署長敢於拋下一句，「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。

直到坊間愈來愈多質疑後，環境及生態局局長謝展寰終於明白：目前社會對垃圾徵費有所不清，在於政府的影像與文字解說並非最好方法，對市民而言流於抽象；現在即使講解細節不明，將來看見實際操作，就會更容易明白。除了延後四個月實施垃圾徵費之外，政府處所亦會先行先試垃圾徵費，加上拍攝影片、向傳媒實地展示，社會必然更易於掌握如何執行。

道理簡單，那麼局長為何日前仍只在報章撰文、在網誌解說，面對傳媒又「包底」又「執手尾」，竟沒想到以實際示範來說明之？

這屆政府重視公關、宣傳，亦招攬了不少資深傳媒人出謀獻策。但由簡約公屋、易通行到垃圾徵費，似乎政府仍未能有效傳播資訊。就連官方的政治寬容度，坊間一些人亦在天天疑惑。他們不是想挑戰法律，生效了超過兩年的《國安法》早已震懾社會，只是不知道有沒有清晰準則、明確界線。

藝發局主席霍啟剛表示火，在分配資源上要盡量降低涉及違法甚至《國安法》的風險。（香港01圖片

——別誤會，這不是說香港藝術發展局近日的風波。藝發局的資助文件寫得清楚，「獲資助者因所作行為或遺漏，直接或間接對藝發局的資產或聲譽造成損害或不利影響，將被視作違約」。所謂聲譽是否受損，或多或少都是主觀判斷。容許頒獎禮主持以「紅橋」和「紅線」為話題，以及邀請新聞工作者擔任頒獎嘉賓，有人可能認為不利藝發局聲譽，但另一些人亦可以說體現藝發局的尊重和寬容度。資助文件既列明「藝發局保留決定實際撥款安排的酌情權」，只怕外人亦無緣置喙。

不過藝發局主席霍啟剛扯上違反法律及《香港國安法》的風險，亦叫人丈二金剛，摸不着頭腦。解釋扣減資助的原因時，藝發局1月18日的聲明亦僅提及頒獎禮安排「不尋常」，「如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同」。既謂「如果」，亦即藝發局未能斷言，那麼何不先與香港戲劇協會了解，才再作結論？另一邊廂，藝發局乃經過藝術支援委員會及大會兩層決議，並非如劇協所言因收到查詢便隨即停止資助。劇協將新聞工作者說成藝術家是否公允，亦不無疑問。

或許，徐浩光署長的說法——「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」，不少人心底裏是認同的，分歧只在於是一些人無心認清紅線，或是另一些人無意說清紅線。但比起這種唯心論的說法，我們更相信謝展寰局長的覺悟——是過往的溝通方法不足，應該改變傳播方式。

既然在垃圾徵費一事上，官員亦懂得檢討傳訊效果，就着市民的需要調整工作，在鞏固社會信心、凝聚政治共識、化解大眾疑慮方面，政府不是更加要正視問題？如果硬要認為是市民想不清楚、軟對抗，「咁係因為你悲觀」。