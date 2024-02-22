夏寶龍實地了解什麼？

港澳辦主任夏寶龍這次來港，不少人起初把重點放了在23條立法工作上。沒錯，這是重要的，但怎可能是七天行程的全部？



夏寶龍星期三（2月22日）抵達香港後，隨即考察香港國際機場中央控制中心，了解發展情況。根據港澳辦官網，夏寶龍指出，此次來香港考察調研，是貫徹落實習近平主席去年12月聽取李家超述職時的重要講話精神，「實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展」。

回看兩個月前李家超上京述職，習近平表示李家超帶領政府「保持香港的獨特地位和優勢，不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題」，並提到要「鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展」。

那麼夏寶龍考察機場，自然是對應香港航運中心的地位。雖說「經珠港飛」已經開通，旅客可先從內地城市飛抵珠海機場，然後經港珠澳大橋直達香港國際機場並飛往外地，但內地航空網絡日漸成熟，新加坡又在中美角力下搶佔優勢等，香港的國際航空樞紐地位何去何從，是特區政府要給出答案的問題。

經濟發展如何？地區治理怎樣？

夏寶龍既說要實地了解經濟發展、地區治理等情況，那麼習近平提到的國際金融中心、貿易中心地位，肯定也是重點所在。中央不會不知道有「遺址論」，相信也有留意到「玩完論」，香港官員除了重覆優勢仍在、強調金融穩健之外，實際上有什麼策略帶領香港金融、貿易業，在環球競爭激烈的市場上制勝？

下星期三（2月28日）新一份《財政預算案》即將公布，這會否又是一份小修小補、盡力「做靚盤數」的會計師功課？抑或能夠高瞻遠矚，就像九七金融風暴後那樣，給出一份產業轉型、經濟結構改革的藍圖？

夏寶龍的七天行程包括考察地區治理，這定必包括了習近平所說的「努力解決民眾急難愁盼問題」。或許香港政府是努力的，但努力並不足夠，沒有正確方法的努力只會事倍功半，甚至徒勞無功。對於住得細又住得貴、小生意不敵加租、照顧者壓力爆煲等問題，特首和司局長打算如何根治？除了「努力」，能否做到「切實」、「有效」？

什麼新階段？哪種新發展？

夏寶龍此行要「與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展」。新階段是什麼？當然是指「由治及興」。治可以靠執法，但興卻要發展動能，要軟實力。這又關係到新發展是什麼的問題。如果說尋租經濟、地產霸權、置業置富是舊發展，香港的新發展又是什麼？「創科」至今仍然只是口號，「日夜都繽紛」對於創業就業的幫助杯水車薪。在中美角力、地緣政治新格局之下，香港的「一國兩制」優勢如何發揮，而不是被掃進歷史？

這些切切實實的經濟發展、地區治理問題，都不是23條立法能夠解決，卻是特區政府必須面對、施政評價之所在。23條立法之後，香港政府有什麼發展策略？不只夏寶龍此行要實地了解，社會以至外界都希望得到答案。