沒錯，香港玩完——那個炒樓穩賺、置業等如置富的香港，已經玩完。幾個月前，地產商陳啟宗不就是說了嗎？「隨着土地供應增加，樓價便會放緩。事實上，這種趨勢經已開始。本人預計這不僅僅是週期性的轉變，而會是系統性的轉變。」但正如他同時指出，「這不代表香港經濟會沒落」，還說「長遠來說，這個轉變會令香港更具競爭力」。



事實上，這個「玩完」早就應該發生。九七金融風暴之後，特首董建華已經表示「由於香港的經濟基礎過於狹窄，一旦金融和房地產業受到衝擊，香港經濟便陷入困境」。他在1999年《施政報告》已經指出，「經濟增長不能過分倚靠資產價格膨脹」，並期許「當社會上求知、務實和創新的活動日趨普及，蔚然成風之時，就是香港經濟再創高峰之日」。

言之諄諄。為什麼廿多年後的今天，仍有人以為「撤辣」就是挽救經濟的不二法門？仍然希望香港可以回到樓價只升不跌、炒樓置富的日子，思維停留了在上世紀。那個香港，已經玩完。

今天，ChatGPT都已經不夠新了，Sora再次震撼了網絡。而我們都肯定知道，再過不久，Sora就會變得平平無奇。世界不停在變，科技不斷向前走，任何人、任何社會如果只懂得依戀舊時所謂的成功方程式，那他們昨天的成功就只會是明日失敗之母。

全球化深刻改變了人類社會。既然我們家中按幾個鍵，幾千公里外的商品一兩天後就可以送到香港，誰能以為旅遊模式不會改變？稍為了解社交媒體、打卡文化的影響，就會知道深度遊不是疫情結束後才有的產物。香港過去美食天堂、購物天堂的「老本」早晚耗盡，匯率因素和內地消費降級只是加速了這個變化的來到。

九七金融風暴後，董建華政府提出發展西九海濱和引入迪士尼樂園，矢言要舉辦更多國際盛事，令香港成為成為文化藝術、娛樂體育中心。廿多年後的今天，我們的景點仍然是它們，策略仍然離不開盛事。這說明了當年甚有遠見，抑或現在我們不夠進取？

香港玩完——如果指舊時發展模式的香港。但新的發展模式是怎樣？進步的香港來了沒有？這才是最值得關心、卻又看不見答案的問題。